الكشف عن حقيقة رحيل ميلويفيتش عن النادي الأهلي

هل يرحل ميلويفيتش عن الأهلي؟

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة ما تردد حول رحيل الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، بعد ارتباطه بتدريب منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية الصربية، قد تحدثت عن رغبة الاتحاد الصربي في التعاقد مع ميلويفيتش، من أجل تدريب منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "republika.rs" الصربية، إلى أن موقف ميلويفيتش أصبح أمان، بعد الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا.

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الأهلي حقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم أمس السبت، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

جاءت تلك التقارير، بعدما انتشرت أنباء عن رغبة إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة في إقالة ميلويفيتش، خاصة بعد الخسارة أمام ضمك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة السابعة.

الصحيفة الرومانية أضافت أن ميلويفيتش سيستمر بنسبة كبيرة مع الأهلي، بعد ارتباطه بتدريب منتخب بلاده، بعد المستوى المميز لفريقه منذ أن تولى قيادته.

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الأهلي يحتل حاليًا المركز الثاني بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 16 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ19 نقطة.