الكشف عن حقيقة تلقي الزمالك عرضًا من أهلي جدة لضم محمود علاء

تقارير تشير برغبة أهلي جدة في ضم محمود علاء

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك حقيقة تلقي النادي خلال الأيام الأخيرة عرض من أهلي جدة السعودي لضم المدافع محمود علاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

محمود علاء أحد الأعمدة الأساسية للزمالك ومنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، ويعد من أبرز المدافعين المصريين في الوقت الحالي مما وضع عليه اهتمام كبير من الكثير من الأندية العربية.

أشارت تقارير مؤخرًا أن أهلي جدة بتوصية من جروس أكدت رغبتهم في التعاقد مع محمود علاء وأن هناك عرض وصل الزمالك خلال الساعات الأخيرة.

وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة أنهم لم يتلقوا أي عرض لمحمود علاء من أهلي جدة خلال الساعات الأخيرة لضمه خلال الشتاء المقبل.

محمود علاء انضم للزمالك من وادي دجلة وقدم مستويات مميزة خلال الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز وبطولة الكونفدرالية وقت تتويج الزمالك بها بعد غياب طويل عن منصات التتويج الإفريقية.

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وضم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر خلال المعسكر الحالي للفراعنة محمود علاء واعتمد عليه أساسيًا خلال مباراة كينيا أمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتشير الاتجاهات داخل الزمالك إلى عدم التفريط في محمود علاء رغم أي عرض يقدم بسبب أنه من الأعمدة الرئيسية للفريق وعدم توافر البديل المناسب للفريق مع تراجع مستوى محمود الونش وقلة خبر محمد عبدالسلام في خط الدفاع.