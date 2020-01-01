الكشف عن حقيقة تطبيق تقنية الفيديو في لقاء المصري والمقاولون العرب

الدوري المصري يسعى لتطوير لجنة الحكام

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن حقيقة تطبيق تقنية الفيديو في لقاء المقاولون العرب والمصري.

ويواجه المصري البورسعيدي نظيره المقاولون العرب، ضمن دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر، اليوم الأربعاء، على ستاد الجيش بالسويس.

وأشارت بعض التقارير إلى تطبيق تقنية الفيديو في لقاء المقاولون العرب والمصري، المقرر إقامتها اليوم بعد تدريب حكام الدوري المصري عليها مؤخرًا.

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وقال عزب حجاج عضو لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء في تصريحات صحفية، أن بالفعل سيتم تطبيق تقنية الفيديو في لقاء المصري والمقاولون العرب.

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وأكد حجاج أن تجربة تقنية الفيديو في مواجهة المصري والمقاولون العرب سيكون على سبيل التجربة، لتقييم الفترة التدريبية للحكام خلال الفترة الماضية.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة لتطبيق تقنية الفار بشكل كامل بداية من الدور الثاني من الدوري المصري.