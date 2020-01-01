الكشف عن حقيقة إصابة رونالدينيو بكورونا ومساعدة ميسي له

مصادر مقربة من ليونيل ميسي قائد برشلونة تكشف عن حقيقة مساعدته للبرازيلي رونالدينيو نجم البلوجرانا المعتزل في محبسه بباراجواي.

كشفت مصادر مقربة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة حقيقة مساعدته لزميله السابق في صفوف برشلونة البرازيلي رونالدينيو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت تلك المصادر لصالح صحيفة "سبورت"، حيث أكدوا أن ميسي لا يملك أي خطة من أجل مساعدة رونالدينيو في الوقت الحالي.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن ليونيل ميسي قد قرر دفع أربعة ملايين يورو من حسابه الخاص لصالح رونالدينيو ككفالة لخروجه من السجن.

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كما ذكرت تلك التقارير أن النجم الأرجنتيني قد وضع كافة الفريق القانوني الخاص به تحت تصرف رونالدينيو من أجل قضيته في باراجواي.

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وأوضحت المصادر أن ميسي منزعج بشكل كبير من الأنباء التي تم تداولها في الساعات الأخير بوسائل الإعلام الأمريكية الجنوبية.

على جانب آخر نفى مدير السجن الذي يتم احتجاز رونالدينيو به حاليًا أن يكون النجم البرازيلي قد تعرض لفيروس كورونا، وأكد أن الإدارة تتخذ كل الاحتياطات من أجل التأكد من خلو المكان من الفيروس المميت.

وكان رونالدينيو قد تم حسبه في باراجواي بسبب امتلاكه لجواز سفر مزيف هو وشقيقه، وذكرت تقارير صحفية أن فترة حبسه قد تصل لستة أشهر.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد لعب لجوار رونالدينيو بين الفترة بين 2004 منذ صعوده للفريق الأول حتى 2008 عندما رحل النجم البرازيلي لميلان.