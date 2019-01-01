الكشف عن حجم إصابة حازم إمام

حازم إمام يغيب عن الزمالك أمام إنبي غدًا بالدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، حجم إصابة حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، والذي تعرض لها قبل مباراة فريقه أمام نصر حسين داي الجزائري.

ويواجه الزمالك نظيره إنبي، غدًا الأحد، ضمن الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "بتروسبورت"، حيث يسعى لتعزيز صدارته للبطولة المحلية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن حازم إمام يعاني من إلتهابات في الركبة، وهي ما أبعدته عن قائمة الزمالك أمام نصر حسين داي الجزائري.

وسقط الزمالك أمام نصر حسين داي في فخ التعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

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ويخضع قائد الزمالك لبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية للأبيض للحاق بالمباريات المقبلة في جميع البطولات.

📊الاتحاد السكندري في آخر 3 مباريات لعبها خارج أرضه في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال👀

فاز 2

تعادل 1

أحرز 7 أهداف

عليه 3 أهداف pic.twitter.com/jpXXiCYXyJ

— جول مصر (@goaleg) February 16, 2019