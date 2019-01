الكشف عن تمثال جديد لكرويف في ملعب أياكس

تم الكشف عن تمثال جديد لوجه الراحل يوهان كرويف، في ملعب أياكس أمستردام الذي يحمل اسمه بالفعل.

وكان النادي قد أطلق اسمه على الملعب بعد وفاته في الرابع والعشرين من مارس عام 2016 متأثراً بالسرطان.

Today, @AFCAjax unveiled a bust of @JohanCruyff at their stadium, which is named after the Dutch legend 🙌 #CruyffLegacy pic.twitter.com/Bf0MVFVP15