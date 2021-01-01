الكشف عن تفاصيل عملية سرقة منزل دي ماريا ولحظات رعب نجم باريس سان جيرمان

تقارير صحفية فرنسية تكشف عن تفاصيل عملية سرقة منزل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان يوم الأحد.

جاء هذا عبر صحفية "ليكيب"، والتي أكدت أن أسرة اللاعب لم تتعرض لأي أذى خلال عملية السطو على منزله.

وأوضحت الصحيفة أن بداية الأمر وصل للنادي الفرنسي أن عائلة دي ماريا قد خطفت، لكن الأخبار تم تصحيحها على الفور.

وتوجه جان كلير بلان نائب مدير باريس سان جيرمان العام للمدير الرياضي ليوناردو ليخبره بما حدث، ليتواصل الأخير مع ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق ويخبره بالأنباء المفجعة.

سحب بوتشيتينو دي ماريا وصاحبه لغرف الملابس، وأراد النادي أن يصل اللاعب بأسرع وقت ممكن لمنزله ليتواجد مع أسرته، حيث كانت زوجته غاضبة للغاية.

ومع تأخر باريس سان جيرمان في النتيجة شعر نجوم الفريق أن شيئًا ما ليس على ما يرام، وهو ما تأكد بخروج دي ماريا ومن بعدها بوتشيتينو من أرض الملعب.

وفي غرف الملابس تمت مشاهدة اللاعب وهو يبكي بينما كان يغادر الملعب متجهًا نحو منزله، بالرغم من أن زوجته ونجلتيه لم يتعرضا لأي ضرر.

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لم تكتشف الأسرة عملية السطو إلا بعد هروب السارقين، لكن الموقف أثار مشاعر دي ماريا حيث مر به من قبل عندما كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد.

في الوقت نفسه لم يتم إبلاغ ماركينيوس بعملية السطو التي تمت على منزله بالرغم من تعرض والده وشقيقته للخطر، بداعي أن الموقف كان قد تمت السيطرة عليه في ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن تلك السرقات هي جزء من سلسلة طويلة بدأت منذ أشهر في باريس وأوروبا بشكل عام في أوقات المباريات، وكان آخر من تعرض للسرقة من النادي الباريسي عما سيرخيو ريكو وماورو إيكاردي في يناير الماضي.