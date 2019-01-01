الكشف عن تفاصيل رسالة برشلونة للاتحاد الإسباني ضد تقنية الفيديو

تقارير صحفية إسبانية تكشف عن تفاصيل رسالة شكوى برشلونة للاتحاد الإسباني من تقنية الفيديو.

بعث نادي برشلونة مساء الأمس الإثنين برسالة للاتحاد الإسباني لكرة القدم يشكو فيها بشكل رسمي من عدم استخدام تقنية الفيديو في كرة جيرارد بيكيه الأخيرة بلقاء النادي الكتالوني أمام ريال سوسيداد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي كشفت عن تفاصيل الرسالة التي تأخرت حوالي ٤٨ ساعة من نهاية المباراة.

وأكد جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة في رسالته أن الفريق الكتالوني كان أول الداعمين لفكرة إدخال تقنية الفيديو لمباريات الليجا.

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كما شدد على دعمه الكامل للتحكيم وتقديره لمدى الصعوبات التي تواجه الحكام في المباريات مؤكدًا على ضرورة تدخل تقنية الفيديو بشكل أكبر لمساعدتهم.

وكان برشلونة قد تعثر خارج أرضه أمام ريال سوسيداد في مباراة الجولة الـ ١٧ من الدوري الإسباني على ملعب الفريق الباسكي بعدما تعادل بهدفين لمثلهما.

وشهدت المباراة حالة جدلية في اللحظات الأخيرة منها حيث تم جذب جيرارد بيكيه مدافع برشلونة داخل منطقة جزاء سوسيداد ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء كما لم يراجع تقنية الفيديو.

جدير بالذكر أن برشلونة سيستضيف ريال مدريد مساء غدًا الأربعاء على ملعب كامب نو في المباراة المؤجلة بينهما منذ أكتوبر الماضي.





