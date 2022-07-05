الكشف عن تفاصيل راتب دي يونج القياسي مع برشلونة .. رحيل الهولندي ضرورة!

المواسم المقبلة تشهد ارتفاعًا كبيرًا في راتب دي يونج مع برشلونة.

يظل مستقبل الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط نادي برشلونة الإسباني معلقًا في الهواء، حيث يواصل مانشستر يونايتد الإنجليزي الضغط من أجل الحصول على خدمات لاعب أياكس السابق.

رحيل دي يونج عن برشلونة لا يمكن أبدًا أن يكون رياضيًا، بالنظر إلى اهمية اللاعب، لكن الأسباب الاقتصادية في نهاية المطاف لها وزن أكبر في وضع "البلوجرانا" الحالي.

ويمثل راتب دي يونج مع برشلونة أزمة خاصة في النادي الكتالوني، ولذلك فإن رحيله خلال الصيف الحالي يعد امرًا محوريًا لموازنة الأمور الاقتصادية.

ما هي تفاصيل راتب دي يونج مع برشلونة؟

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الهولندي الدولي يجب أن يحصل على 88.58 مليون يورو خلال الأربعة مواسم القادمة.

ويمكن إضافة 12.8 مليون يورو في صورة متغيرات عبر عدد من البنود، مثل الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والفوز بالبطولة، والفوز بالدوري الإسباني، والفوز بكأس ملك إسبانيا.

أيضًا إذا لعب ما لا يقل عن 60% من المباريات كل موسم، فإنه سيحصل على مليوني يورو إضافيين في كل موسم.

دي يونج يحصل على راتب تصاعدي!

عندما وصل دي يونج إلى برشلونة في 2019، كان راتبه 14 مليون يورو في الموسم، لكن مع التخفيض بنسبة 12% الذي حدث لجميع اللاعبين بسبب الجائحة، حصل الهولندي في موسمه الأول على 12.3 مليون يورو.

دي يونج قرر التخلي عن جزء كبير من الراتب الذي كان من المقرر أن يحصل عليه في المواسم التالية.

وقرر دي يونج تمديد عقده مع برشلونة لموسمين آخرين مع تأجيل الدفع، حيث حصل في موسم 2019-20 على ثلاثة ملايين يورو، على أن يصل الراتب إلى تسعة ملايين يورو في 2020-21.

ويظل ذلك الراتب بعيدًا عن الراتب الأساسي المنصوص عليه في عقده الأول، لكنه سيحصل في موسم 2022-23 على راتب ثابت يصل إلى 18 مليون يورو، أي ضعف الموسم الماضي، بالإضافة إلى 2.88 مليون يورو في صورة مكافأة ولاء.

وإذا استمر دي يونج في برشلونة، فإن موسم 2023-24 سيشهد طفرة قياسية في راتبه، حيث سيحصل على 18 مليون يورو ثابتة ومكافأة ولاء بقيمة 9.7 مليون يورو، أي إجمالي 27.7 مليون يورو.

وهذه الأرقام بعيدة كل البعد عن مستويات الرواتب الملائمة التي يجب أن يتبعها برشلونة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي حاليًا.

ولذلك فإن دي يونج عليه القبول إما بخصم راتبه بصورة كبيرة للغاية، أو القبول بالرحيل في فترة الانتقالات الصيفية.

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