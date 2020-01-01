الكشف عن تفاصيل اجتماع الاتحاد الآسيوي بشأن دوري الأبطال

خطر كورونا يهدد الكرة الآسيوية

رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، مقترح استكمال مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا خلال شهر يونيو المقبل بعد بعض التغييرات التي أجريت مؤخرًا.

فيروس كورونا تسبب في تأجيل وتغيير الكثير من المواعيد خلال الفترة الأخيرة في البطولات الآسيوية والأوروبية بسبب انتشاره.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض مقترح إقامة الجولتين الرابعة والخامسة.

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وخلال الاجتماع مع اتحادات غرب آسيا، أمس الأحد في دبي، رفض الجانب السعودي إقامة الجولتين الرابعة والخامسة من دوري أبطال آسيا خلال شهر يونيو.

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وأشارت الصحيفة إلى رفض القاسم لأن هناك إمكانية إقامة جميع المباريات بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا خلال شهر مايو المقبل.

وأكدت التقارير أن هناك رفض تام بتمديد منافسات دوري أبطال آسيا من 2020 إلى 2021 بسبب رفض الشركات الراعية للبطولة.