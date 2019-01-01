الكشف عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر.. تهتك في أربطة مفاصل الكتف

منتخب مصر الأوليمبي يكشف تفاصيل إصابة ناصر ماهر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر لاعب سموحة ومنتخب مصر الأوليمبي، وأكد استبعاده من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المقامة في مصر حاليًا.

وكان ناصر ماهر قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام مالي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ناصر ماهر لن يستكمل البطولة بسبب الإصابة الذي تعرض لها.

وجاء التقرير الطبي لإصابة ناصر ماهر، أن اللاعب يعاني من خلع في مفصل الكتف الأيسر بعد اصطدام مباشر مع لاعب مالي، قبل السقوط أرضًا بعد أول 15 دقيقة من اللقاء.

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وتعرض ماهر لتمزق في الأربطة الأمامية للكتف، وقطع في الحافظة الأمامية للمفاصل حيث يحتاج إلى 4 أو 6 أسابيع للتعافي من هذه الإصابة وبهذا من المستحيل أن يحلق اللاعب بمباريات البطولة.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره مالي، بهدف مصطفى محمد برأسية رائعة، ليتصدر مجموعته خاصًة بعد تعادل الكاميرون وغانا بهدف لكل فريق في نفس المجموعة.