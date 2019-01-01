الكشف عن تفاصيل إصابة أحمد موسى أمام الفتح

النصر حقق فوزًا صعبًا على حساب الفتح

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن تفاصيل إصابة أحمد موسى جناح النصر السعودي، خلال مباراة فريقه أمس أمام الفتح.

وفاز النصر بصعوبة على الفتح بهدف دون رد أحرزه البريكان، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللاعب لن يخضع لأشعة على موضع الكدمة الذي تلقاها خلال مباراة الفتح.

وأشارت التقارير أن في حالة وجود تورم خلال 24 ساعة سيخضع اللاعب لأشعة لتحديد مدى الإصابة في مفصل القدم اليمنى.

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وأكد طبيب الفريق أن الإصابة بشكل عام ومبدئي بسيطة، وسيخضع اللاعب للتأهيل مباشرة للتعافي منها واللحاق بالمباريات المقبلة.

وكان موسى قد خرج خلال مباراة فريقه أمام الفتح والتي أقيمت في الأحساء، بسبب شعوره بالألم في مكان الإصابة وعدم قدرته على الاستكمال.