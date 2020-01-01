الكشف عن تطورات موقف أزارو مع الاتفاق السعودي

الاتفاق يسعى لتمديد عقد أزارو حتى نهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تطورات موقف المغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودي المعار من الأهلي المصري.

ولم يتوصل الاتفاق إلى صيغة بينه وبين أزارو من أجل استكمال الموسم الحالي كما أقر الاتحاد السعودي بموافقة اللاعب أولًا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن إدارة النادي الأهلي طالبت الحصول على ما تبقى من مستحقات الصفقة المالية لاستكمال هذه الفترة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي يتبقى له 100 ألف دولار من قيمة إعارة اللاعب إلى الاتفاق السعودي ويسعى للحصول عليهم أولًا قبل الموافقة على التمديد.

ويرغب اللاعب في الحصول على قيمة أكثر بـ30 % لاستكمال ما تبقى من الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت "الرياضية" أن إدارة الاتفاق في الوقت الحالي فتحوا مفاوضات مع الأهلي لتمديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم وسيتم حسمها خلال الساعات القليلة المقبلة.