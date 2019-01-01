الكشف عن تطورات إصابة حسام عاشور

حسام عاشور يعود لتدريبات الأهلي الجماعية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تطورات إصابة حسام عاشور قائد النادي الأهلي، والتي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن الفريق.

ولحقت الإصابة بعاشور على مستوى الركبة خلال التدريبات، بكدمة حيث خضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، أن عاشور شارك في تدريبات الأهلي الجماعية في مران أمس الخميس.

ويستأنف الأهلي مرانه غدًا الأحد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم، حيث وضع فايلر فترة إعداد للفريق خلال فترة توقف.

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ورفض فايلر المدير الفني للأهلي فكرة خوض ودية قبل المعسكر الخارجي الذي سينطلق نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل.

ويفاضل الأهلي بين كلًا من الإمارات وعمان والكويت لإقامة معسكر الأهلي المقبل خلال فترة التوقف الدولي من أجل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 للشباب.