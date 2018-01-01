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الكشف عن تصميم ملعب لوسيل لكأس العالم 2022

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ثامن ملاعب المونديال الأول في الشرق الأوسط

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تم الإعلان عن تصميم "ستاد لوسيل"، والذي يعد ثامن الملاعب التي ستسضيف كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب مباراتي الافتتاح والنهائي من المونديال المقرر إقامته للمرة الثانية في آسيا والأولى في الشرق الأوسط والدول العربية.

وأقيمت احتفالية كبيرة في قطر من أجل الإعلان عن تصميم الملعب الذي سيتسع إلى 86 ألف متفرج.

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وحضر الاحتفالية العديد من النجوم العالميين، أبرزهم الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب السد القطري، والهولندي ويسلي شنايدر لاعب الغرافة القطري، والهولندي رود خوليت، وفرانك دي بور.

وسيتم تعميم تقنية التبريد للملعب من خلال الطاقة الشمسية وذلك من خلال الستائر الموجودة فوق الملعب.

Lusail Stadium

ويبعد الملعب عن العاصمة القطرية، الدوحة، 15 كيلومتر، حيث بدأ العمل فيه 11 أبريل 2017، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً في فبراير 2019.

ومن المقرر أن تقام المسابقة العالمية في نوفمبر لأول مرة في تاريخ البطولة التي تقاكم بشكل دائم في يونيو كل 4 أعوام.

ويعد المنتخب الفرنسي، هو حامل اللقب بعد الفوز على كرواتيا برباعية مقابل هدفين في نهائي كأس العالم الذي أقيم في روسيا الصيف الحالي.

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