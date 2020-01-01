الكشف عن الموعد المبدئي لعودة عبدالله عطيف لتدريبات الهلال

عطيف من أبرز لاعبي الوسط في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، عن تطوارات حالة عبدالله عطيف نجم الهلال أثناء تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

عطيف يعد من أفضل اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين في خط الوسط، ويفتقده الزعيم خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة الصادمة.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن البرنامج التأهيلي لعطيف يسير بشكل منتظم في الوقت الحالي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يخضع لبرنامج لتقوية الركبة تحت إشراف اختصاصي تأهيل في أحد المراكز المتخصصة في هذا الشأن.

ويتابع الإسباني خوان دوكي طبيب الفريق البرنامج التأهيلي لعطيف من أجل استعادته في أقرب وقت ممكن ودعم الفريق حال استئناف البطولات خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن الموعد المبدئي لعودة عطيف إلى التدريبات الجماعية هو أكتوبر المقبل عقب انتهاء البرنامج التأهيلي.