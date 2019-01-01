الكشف عن المرشحين للفوز بجوائز شهر أكتوبر في دوري الخليج العربي

منافسة قوية على جوائز شهر أكتوبر في الدوري الإماراتي

أعلنت رابطة المحترفين في دوري الخليج العربي عن المرشحين لجوائز الشهر في الدوري الإماراتي عن أكتوبر الماضي، وهم 3 جوائز أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

وشهد شهر أكتوبر منافسة قوية بين الأندية الإماراتية لتحسين مراكزهم في دوري الخليج العربي خلال الموسم الحالي والسعي وراء تحقيق اللقب من كبار البطولة.

ويتواجد 5 مرشحين على جائزة أفضل لاعب لأول مرة بناءً على طلب الجماهير، حيث يتنافس عليها كلًا من بندر الأحبابي وكودجو لابا لاعب العين، وثنائي الشارقة ريكاردو جوميز وإيجور كورونادو بالإضافة إلى ألفارو نيجيريدو مهاجم النصر.

ويتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى في شهر أكتوبر كلًا من جمال عبدالله حارس اتحاد كلباء، وعلي خصيف من الجزيرة وأحمد شامبيه من النصر.

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وبالنسبة لجائزة أفضل مدرب فيتنافس عليها كلًا من عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة وإيفان ليكو المدير الفني للعين والفائز بجائزة سبتمبر رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي.

وسيتاح التصويت للجماهير من السادسة مساء اليوم ولمدة 24 ساعة ويعلن بعدها أسماء الفائزين عبر حسابات التواصل الاجتماعي لرابطة المحترفين.