الكشف عن السبب الرئيسي لغياب شيكابالا عن مران الزمالك

الزمالك يستعد لمواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن تفاصيل غياب محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك خلال الفترة الأخيرة عن تدريبات الفريق.

وكان شيكابالا قد غاب عن لقاء الأبيض أمام نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

الزمالك يقدم مستوى طيب رفقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد الذي حل مكان الصربي ميتشو الذي رحل عقب الهزيمة من مازيمبي بثلاثية نظيفة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن شيكابالا لا يعاني من نزلة برد قوية كما يتردد خلال الفترة الأخيرة وأنها ليست سبب غيابه عن مواجهة بيراميدز.

وأشارت التقارير أن شيكابالا يعاني من وجود بعض الحصوات على الكلى، وهو ما تسبب في آلالام للاعب خلال الفترة الأخيرة، ومن المحتمل أن يخضع لجراحة.

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وحصل شيكابالا على راحة من التدريبات اليوم السبت رفقة عبدالله جمعة، واقتراب تأكد غيابهما عن مواجهة طلائع الجيش ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وحقق الزمالك الفوز الثالث على التوالي مع كارتيرون، حيث فاز على الشرقية في كأس مصر ومن ثم الانتصار على بريميرو دي أوجوستو الأنجولي ومن بعده بيراميدز.