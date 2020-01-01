الكشف عن التفاصيل المالية لصفقة بيدري .. أغلى بخمس أضعاف من المعلن

تقارير صحفية إسبانية تكشف تفاصيل صفقة انضمام بيدري لبرشلونة من صفوف لاس بالماس.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن التفاصيل المادية الخاصة بصفقة انضمام اللاعب بيدري جونزاليس لصفوف برشلونة من لاس بالماس.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني دفع ما يعادل 250 ألف يورو بعد مشاركات اللاعب الأخير.

ودفع الفريق الكتالوني ذلك المبلغ كأحد الشروط الموجودة في عقد اللاعب الشاب، حيث شارك في خمسة لقاءات لمدة 45 دقيقة أو أكثر.

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اللاعب صاحب الـ 17 عامًا انضم لبرشلونة مقابل خمسة مليون يورو، وظهر بشكل طيب رفقة الفريق الكتالوني.

وسيحصل لاس بالماس على مبلغ مالي آخر حال انضم اللاعب لمنتخب إسبانيا في الشهور المقبلة، بالإضافة لعدة مبالغ أخرى بشروط محددة مسبقًا.

وقال ميجيل أنخيل راميريز رئيس نادي لاس بالماس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "صفقة بيدري قد تصل قيمتها لحوالي 25 مليون يورو في السنوات المقبلة".

جدير بالذكر أن بيدري كان قد شارك مع برشلونة في ثماني مباريات بكل البطولات حتى الآن وقدم مستويات طيبة حيث سجل هدفًا في دوري أبطال أوروبا.