الكشف عن أسباب استبعاد هازارد من قائمة مباراة إيبار وريال مدريد

تعرف على أسباب استمرار غياب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن مواجهة ريال مدريد المقبلة ضد إيبار.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن سبب استمرار غياب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد الذي يواجه إيبار مساء اليوم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ABC"، والتي أكدت أن قرار غياب هازارد عن قائمة المباراة جاء بشكل مشترك بينه وبين زين الدين زيدان المدير الفني للفريق والجهاز الطبي للنادي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك القرار جاء بعدما أكد هازارد أنه لا يشعر أنه في حالة جاهزية بنسبة 100% للمباراة، ولمنع المخاطرة بإصابته من جديد.

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وكان زيدان قد أعلن قائمة مباراة الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني مساء الأمس، وشهدت غياب هازارد وفينيسيوس جونيور وإيسكو.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، باحثًا عن معادلة نقاط المتصدر أتلتيكو مدريد.

وعانى هازارد من إصابات عديدة في الأسابيع الماضية، كما لم يشارك كثيرًا في الموسم الماضي مع النادي الملكي لنفس السبب.

جدير بالذكر أن هازارد كان قد شارك في ست مباريات فقط مع ريال مدريد هذا الموسم بكل البطولات وسجل هدفين في 315 دقيقة.