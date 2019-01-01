الكشف عما قاله ديمبيلي للحكم لاهوز قبل الطرد

الجناح الفرنسي سجل الهدف رقم 200 أيضاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت الكاميرات عن حقيقة ما قاله عثمان ديمبيلي جناح برشلونة للحكم ماثيو لاهوز خلال مباراة اليوم ضد إشبيلية.

جاء ذلك عقب طرد الحكم للمدافع الشاب رونالد أروخو ببطاقة حمراء مباشرة بعد 15 دقيقة من نزوله، ليوجه بطاقة حمراء أخرى بعدها لقوله شيئاً لم يتم توضيحه.

وبحسب ما أتى في اللقطات وأيده تقرير الحكم نفسه، فإن ما قاله ديمبيلي للاهوز كان:"أنت سيئ للغاية".

وقال لاهوز في تقريره:"في الدقيقة 87 اللاعب رقم 11 عثمان ديمبيلي تم طرده عقب مخاطبتي بما يلي: سيئ للغاية، أنت سيئ للغاية. ملوحاً بذراعه على مسافة قصيرة مني".

''Muy malo''. Las palabras que provocaron la expulsión de Dembélé. #ElPartidazoDeMovistar pic.twitter.com/EcVCVxxf2o — #Vamos de Movistar+ (@vamos) October 6, 2019

بذلك يغيب ديمبيلي عن المباراة المقبلة ضد إيبار، فيما قد يعاقب بالإيقاف لمباراتين أو ثلاث وفقاً للقرار التأديبي بشأن تلك الواقعة.

يذكر أن برشلونة فاز برباعية نظيفة سجل ديمبيلي هدفها الثالث.