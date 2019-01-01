الكشف عن طاقم مباراة المنتخب السعودي الأوليمبي أمام نظيره المصري

ودية ثانية بين المنتخب الأوليمبي المصري والسعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن طاقم حكام مباراة المنتخب المصري الأوليمبي ونظيره السعودي الودي.

ويواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره السعودي، ضمن استعدادات الأول لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المقرر لها في نوفمبر المقبل.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن إدارة أمين عمر، للمباراة الودية التي ستقام على ملعب "السلام" بالقاهرة، وهي الودية الثانية بين الطرفين.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز برباعية مقابل هدف، في المباراة الأولى السبت الماضي، على ملعب "السويس الجديد" وديًا.

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ويعاون أمين عمر حكم المباراة كلًا من تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال، ومحمد يوسف حكمًا رابعًا، في المباراة التي ستنطلق السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب مصر الأوليمبي للاستعداد جيدًا لبطولة أمم إفريقيا للشباب من أجل ضمان التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.