الكشف عن سبب غياب كيش أمام الفيصلي

الاتفاق تلقى هزيمة أمام الفيصلي بهدف دون رد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن سبب غياب فيليب كيش لاعب الاتفاق عن مواجهة الفيصلي ضمن منافسات الدوري السعودي.

وتلقى الاتفاق هزيمة أمام الفيصلي، بهدف دون رد، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأحد، أن الجهاز الفني للاتفاق رأى عدم المخاطرة باللاعب في مباراة الأمس.

وأشارت التقارير أن اللاعب عانى من إصابة عضلية قبل اللقاء، وتخوف الجهاز الفني من تفاقم الإصابة داخل المباراة حيث هاجمته الآلام أثناء الإحماء.

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ويجري فيليب كيش اختبارًا طبيًا خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تحديد مدى الإصابة مدة غيابه عن فريق الاتفاق خلال منافسات الدوري.