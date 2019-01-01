الكشف عن سبب عدم مشاركة محارب مع الأهلي

محارب كان من العناصر الأساسية في الأهلي خلال الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن سر غياب إسلام محارب لاعب الأهلي المصري عن المباريات في الفترة الأخيرة في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وكان إسلام محارب قد ابتعد عن التشكيل الأساسي للأهلي وأيضًا لم يشارك كبديل في المباريات الأخيرة، في تواجد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن هناك خلاف بين لاسارتي وإسلام محارب نشب بينهما في الفترة التي غاب بها حسام عاشور لاعب وسط الأهلي.

وأشارت التقارير أن لاسارتي كان ينوي الدفع بإسلام محارب في مركز الديفندر أثناء غياب حسام عاشور عن الفريق بسبب تعرضه لإصابة.

واعترض محارب على المشاركة في تشكيل الأهلي في مركز أخر، وهو ما اعتبره لاسارتي رفضًا للتعليمات التي يقررها بشأن الفريق وخرج من حساباته نهائيًا.

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واستعاد الأهلي في المباريات الأخيرة كلًا من حمدي فتحي وحسام عاشور مع تواجد عمرو السولية وكريم نيدفيد لحل أزمة منتصف الملعب.