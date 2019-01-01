الكشف عن سبب صرف النصر مكافآت للاعبين قبل الهزيمة من الحزم

النصر تلقى هزيمة مفاجئة أمام الحزم بالدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي النصر قام بصرف مكافأة الفوز للاعبي النصر قبل مواجهة الحزم في منافسات الدوري السعودي.

وتلقى النصر هزيمة أمام الحزم ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون رد الجمعة الماضية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، حيث مصدر من داخل نادي النصر أنهم بالفعل صرفوا بمكافآت الفوز قبل اللقاء.

وأشارت التقارير أن صرف المكافآت قبل لعب اللقاء جاء بسبب رغبة إدارة النادي من رفع الروح المعنوية للاعبين عقب الخروج الآسيوي.

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ويسعى النصر للحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تحقيقه الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع الهلال.

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وتلقى هزيمة.