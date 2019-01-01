الكشف عن تفاصيل صفقة انتقال إسلام عيسى لبيراميدز

إسلام عيسى يدعم بيراميدز في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل صفقة انتقال إسلام عيسى جناح المصري البورسعيدي إلى بيراميدز بصفة نهائية.

وكان بيراميدز قد أعلن أمس الإثنين عن التعاقد مع إسلام عيسى بشكل رسمي بعد منافسة قوية مع الأهلي المصري على اللاعب.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن قيمة الصفقة المادية لانتقال إسلام عيسى إلى بيراميدز وصلت إلى 4 مليون جنيه.

وأشارت التقارير أن ليس هناك أي لاعب دخل ضمن الصفقة كتبادل أو لتقليل المقابل المادي بين الطرفين في صفقة انتقال عيسى.

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ووضع بيراميدز بندًا في عقد عيسى، يتوجب حصول المصري البورسعيدي على نسبة 20 % من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا لأي نادي.

ويرى مسؤولو بيراميدز أن إسلام عيسى لاعب مفيد للغاية للفريق، خاصًة في تعويض رحيل البرازيلي كينو إلى الجزيرة الإماراتي.