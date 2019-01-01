الكشف عن المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي

منافسة قوية على جوائز الدوري الإماراتي في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة دوري المحترفين لدوري الخليج العربي، عن القوائم المرشحة لجوائز الموسم الحالي في الفئات المختلفة من بين الهدافين والأفضل.

ويبدأ التصويت على الجوائز من غدًا الأحد، حتى يوم 10 مايو الجاري، على أن يتم الإعلان عن أفضل 3 مرشحين يوم 11.

سيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل توزيع جوائز دوري الخليج العربي، والذي سيقام يوم 17 مايو الجاري في فندق مينا السلام بإماراة دبي.

يتنافس كلًا من علي مبخوت وخلفان مبارك من الجزيرة، وشاهين عبدالرحمن وسيف رائد وماجد سورو من الشارقة، ويوسف جابر من بني ياس، وسهيل المنصوري من الظفرة، وأحمد خليل وماجد حسن من شباب الأهلي، ويعقوب البلوشي من اتحاد كلباء، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي "الكرة الذهبية".

وعلى جائزة أفضل لاعب أجنبي يتنافس كلًا من أوتابيك شوكوروف وإيجور كورونادو وريان منديز وويلتون سوارس من الشارقة، ونيجريدو من النصر، وتسوكاسا شيوتاني من العين، وبيدرو كوندي من بني ياس، وبالاس جوجاك من اتحاد كلباء، ليوناردو دي سوزا وسيباستيان تاجليبو من الوحدة.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب كلًا من عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة ومدرب شباب الأهلي رودولفو أروابارينا ومدرب بني ياس كورنسلاف يورشيتس، وفوك رازوفيتش مدرب الظفرة، وأيمن الرمادي مدرب عجمان.

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ويتواجد كلًا من علي صالح من الوصل، وخليفة مبارك من الجزيرة، وماجد عبدالله وطحنون الزعابي ومنصور الحربي من الوحدة، ومحمد خلفان من الفجيرة، وسعود عبدالرازق وعبدالعزيز سالم الكعبي من شباب الأهلي، وماجد راشد وعيسى العتيبة من اتحاد كلباء، في قائمة المتنافسين على جائزة أفضل لاعب واعد.

وجائزة أفضل حارس "القفاز الذهبي"، يتنافس عليها كلًا من خالد عيسى من العين، ومحمد الشامسي من الوحدة، وعادل الحوسني من الشارقة، وعلي الحوسني من عجمان، وفخد الظنحاني من بني ياس.