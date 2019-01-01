الكشف عن أسباب منح إنتر شارة القيادة لهاندانوفيتش على حساب إيكاردي

قرار أثار عاصفة من الجدل في ميلانو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن الأسباب التي دفعت إدارة إنتر لاختيار سمير هاندانوفيتش ليكون هو قائد الفريق بدلاً من ماورو إيكاردي في الأيام الماضية.

وأثار سحب الشارة من إيكاردي حالة جدل ونقاشات في أوساط الفريق وتبعه انسحاب إيكاردي من تشكيلة الفريق للقاء رابيد فيينا الأخير بالدوري الأوروبي.

وأوضحت "لاجازيتا" أن اختيار الإدارة وقع على الحارس السلوفيني كونه يمثل عكس كل الصفات التي بسببها سُحبت الشارة من إيكاردي.

وأشارت الصحيفة أن سمير شخص يبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن زوجته لا تتدخل في أمور الفريق والإعلام، وشخص بطبيعته يتحلى بروح الجماعة.

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لعبت مع كل هؤلاء.. فمن أنا؟ 🤔 pic.twitter.com/6IlK1AqV9R — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

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واستعان التقرير بتصريحات سمير الأولى كقائد بعد مباراة رابيد، والتي قال فيها إنه يرفض الحديث عن ذاته وقرار الشارة ويفضل التركيز على الفريق ونتائجه.

ويعد سمير هاندانوفيتش أول حارس في تاريخ إنتر يتم اختياره كقائد أول للفريق، وإن كان حمل الشارة من قبل فرانشيسكو تولدو ووالتر زينجا، ولكن دون إسناد المهمة لهم رسمياً.

ويلعب إنتر مساء الأحد أمام ضيفه سامبدوريا ضمن لقاءات الدوري الإيطالي.