الكرة في ملعب الأهلي .. 6 مباريات مهددة للراقي

دوري روشن السعودي يتوقف لمدة شهرين، فيما تستكمل مباريات دوري يلو بشكل طبيعي

في الوقت الذي يتوقف به دوري روشن السعودي لمدة شهرين تقريبًا، في إطار استعدادات المنتخب السعودي لخوض منافسات كأس العالم قطر 2022، يواصل دوري يلو للدرجة الأولى مبارياته بشكل طبيعي، في ظل عدم الاستعانة بغالبية لاعبيه في المهمة العالمية.

لكن الأهلي هو النادي الوحيد الذي تم استدعاء لاعبين منه للمشاركة في معسكر الأخضر الحالي في إمارة أبو ظبي الإماراتية، إذ استدعى الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، الثنائي هيثم عسيري ومحمد الربيعي.

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6 مباريات مهددة للأهلي

دوري روشن سيتوقف منذ 17 نوفمبر، وسيعود من جديد في 15 ديسمبر المقبل، خلال هذه الفترة ستخوض أنديته مباريات الودية.

أما الأهلي سيكون أمامه ست مباريات رسمية في دوري يلو أمام الفيصلي، الجبلين، العين، الساحل، هجر والعربي، أيام 25 أكتوبر، 1 و7 و13 و21 و27 من نوفمبر المقبل، على الترتيب.

ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أوضح موقف الراقي خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن الكرة في ملعب النادي الجداوي.

رئيس اتحاد القدم أكد أن هناك اتفاقًا مسبقًا قبل انطلاق الموسم الجاري، مع رابطة دوري يلو، لترك الحرية للأهلي في تحديد مصير مبارياته، إما بالتأجيل أو استكمال المباريات بشكل طبيعي في غياب عسيري والربيعي.

ومن المقرر أن يحدد الراقي خلال الأيام القليلة المقبلة مصير المباريات، وأي منها سيتم تأجيله وأي من الست سيُلعب بشكل طبيعي، وإن كان من المتوقع أن يطالب بتأجيل كامل اللقاءات.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 15 نقطة، حصدها من الفوز في أربع مباريات، والتعادل في ثلاث، وخسر مباراة وحيدة، ليبتعد عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

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