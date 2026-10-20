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الكرة الذهبية 2026: كيفية المشاهدة ومتابعة البث المباشر مجانًا، والبث عبر الإنترنت والقنوات التلفزيونية والتاريخ وموعد البداية

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته لمشاهدة حفل الكرة الذهبية 2026 مباشرةً ومجانًا.

تُقدَّم النسخة الـ70 من جائزة الكرة الذهبية، التي تُعدّ من أرفع الجوائز الفردية التي يمكن للاعب كرة قدم الفوز بها، في مسرح لندن بالاديوم يوم الإثنين 26 أكتوبر. وستُقام مراسم الجائزة السنوية خارج باريس للمرة الأولى، تكريمًا لأول الفائزين بها، السير ستانلي ماثيوز.

فرانس فوتبول أطلقت جائزتها الشهيرة للكرة الذهبية عام 1956، ومُنحت للاعبة لأول مرة عام 2018، وقد كرّمت العديد من أعظم لاعبي العالم. ويأمل عثمان ديمبيلي الاحتفاظ بجائزة الرجال، التي فاز بها ليونيل ميسي ثماني مرات وكريستيانو رونالدو خمس مرات بين عامي 2008 و2023. وستُتوَّج فائزة مختلفة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات هذا العام، خلفًا لـأيتانا بونماتي، التي فازت بها في كل من السنوات الثلاث الماضية.

لكن كيف يمكنك مشاهدة الحفل مباشرةً ومجانًا؟ يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية متابعة حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2026.

متى يُقام حفل الكرة الذهبية 2026؟ الموعد والتوقيت والبث المباشر

التاريخ

الإثنين 26 أكتوبر 2026

التوقيت

8 مساءً بتوقيت جرينتش / 9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا / 4 مساءً بالتوقيت الصيفي لشرق الولايات المتحدة / 1 ظهرًا بالتوقيت الصيفي للمحيط الهادئ 

المكان

مسرح لندن بالاديوم، لندن، إنجلترا

البث المباشر

DAZN (في معظم المناطق، انظر الاستثناءات أدناه)

ستنقل منصة البث DAZN حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 مباشرةً وحصريًا ومجانًا في معظم دول العالم. ولمشاهدة الحفل، ما عليك سوى التسجيل للحصول على عضوية مجانية في DAZN، ولا يتطلب ذلك سوى تقديم عنوان بريدك الإلكتروني، أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي، سواء كان لديك اشتراك سارٍ أم لا.

لكن منصات محلية أخرى ستعرض حفل الكرة الذهبية في عدد محدد من الدول والمناطق. ويوضح لك جول أين يمكنك مشاهدة الحفل في هذه الدول. وإذا لم تكن دولتك مدرجة في الجدول أدناه، فمن المفترض أن تتمكن من متابعة الحفل عبر DAZN.

الدولة

الجهة الناقلة

الصفحة الرئيسية

أرمينيا

FAST Media

FAST Media

أذربيجان وبيلاروسيا وآسيا الوسطى وكازاخستان وروسيا

Quest Media

Quest Media

بلغاريا

bTV

bTV

التشيك

TV Nova

TV Nova

فرنسا

L'Équipe TV (بث مجاني)

L’Équipe TV

جورجيا

Setanta Sports وSilknet

Setanta Sports / Silknet

المجر

RTL Hungary

RTL Hungary

النرويج

TV2

TV2

رومانيا

Clever Media

Clever Media

سلوفاكيا

TV Nova

TV Nova

إسبانيا

Movistar+

Movistar+

سيقدّم حفل هذا العام كل من كيت سكوت وتييري هنري. ويشارك هنري، مهاجم موناكو ويوفنتوس وآرسنال وبرشلونة ومنتخب فرنسا السابق، والذي حلّ وصيفًا لجائزة الكرة الذهبية عام 2003، سكوت في تقديم التغطية المباشرة لدوري أبطال أوروبا على شبكة CBS Sports في الولايات المتحدة.

اقرأ المزيد: الكرة الذهبية تعلن موقعًا شهيرًا وثنائي تقديم من النجوم لحفلها التاريخي بمناسبة النسخة الـ70

من المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2026؟

جول يستعرض لك أدناه القائمة الكاملة للمرشحين لكل جائزة ستُقدَّم في حفل الكرة الذهبية:

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2026

اللاعب

النادي أو الأندية

المنتخب الوطني

جود بيلينجهام

ريال مدريد

إنجلترا

باو كوبارسي

برشلونة

إسبانيا

مارك كوكوريلا

تشيلسي / ريال مدريد

إسبانيا

عثمان ديمبيلي

باريس سان جيرمان

فرنسا

لويس دياز

بايرن ميونخ

كولومبيا

برونو فرنانديش

مانشستر يونايتد

البرتغال

جابرييل ماجالهايس

آرسنال

البرازيل

إيرلينج هالاند

مانشستر سيتي

النرويج

أشرف حكيمي

باريس سان جيرمان

المغرب

هاري كين

بايرن ميونخ

إنجلترا

خفيتشا كفاراتسخيليا

باريس سان جيرمان

جورجيا

لامين يامال

برشلونة

إسبانيا

ساديو ماني

النصر

السنغال

ماركينيوس

باريس سان جيرمان

البرازيل

لاوتارو مارتينيز

إنتر ميلان

الأرجنتين

كيليان مبابي

ريال مدريد

فرنسا

نونو مينديش

باريس سان جيرمان

البرتغال

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

الأرجنتين

جواو نيفيش

باريس سان جيرمان

البرتغال

مايكل أوليسيه

بايرن ميونخ

فرنسا

ويليان باتشو

باريس سان جيرمان

الإكوادور

خوليان كينيونيس

القادسية

المكسيك

ديكلان رايس

آرسنال

إنجلترا

رودري

مانشستر سيتي / برشلونة

إسبانيا

فابيان رويز

باريس سان جيرمان

إسبانيا

ويليام ساليبا

آرسنال

فرنسا

فيران توريس

برشلونة / باريس سان جيرمان

إسبانيا

دايوت أوباميكانو

بايرن ميونخ

فرنسا

فينيسيوس جونيور

ريال مدريد

البرازيل

فيتينيا

باريس سان جيرمان

البرتغال

المرشحات لجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2026

اللاعبة

النادي أو الأندية

المنتخب الوطني

سلمى باشا

أولمبيك ليون للسيدات

فرنسا

باربرا باندا

أورلاندو برايد

زامبيا

إسمي بروختس

برشلونة

هولندا

كلارا بوهل

بايرن ميونخ

ألمانيا

ماريونا كالدينتي

آرسنال

إسبانيا

سكارليت كامبيروس

كلوب أمريكا

المكسيك

كيرستين كاسباراي

مانشستر سيتي

هولندا

تيموا تشاوينجا

كانساس سيتي كارنت

مالاوي

كاتا كول

برشلونة

إسبانيا

ميلتشي دومورناي

أولمبيك ليون للسيدات

هايتي

كارولين جراهام هانسن

برشلونة

النرويج

أليكس جرينوود

مانشستر سيتي

إنجلترا

باتري جيخارو

برشلونة

إسبانيا

بيرنيل هاردر

بايرن ميونخ

الدنمارك

يوي هاسيجاوا

مانشستر سيتي

اليابان

روز لافيل

جوثام إف سي

الولايات المتحدة

مابي ليون

برشلونة / لندن سيتي ليونيسز

إسبانيا

لورينا

كانساس سيتي كارنت

البرازيل

ميلفين مالار

مانشستر يونايتد / تشيلسي

فرنسا

ماناكا ماتسوكوبو

نورث كارولاينا كوريج / تشيلسي

اليابان

فيفيان ميديما

مانشستر سيتي

هولندا

إيوا بايور

برشلونة

بولندا

كلوديا بينا

برشلونة

إسبانيا

أليكسيا بوتياس

برشلونة / لندن سيتي ليونيسز

إسبانيا

ويندي رينار

أولمبيك ليون للسيدات

فرنسا

أليسيا روسو

آرسنال

إنجلترا

خديجة شو

مانشستر سيتي

جامايكا

موموكو تانيكاوا

بايرن ميونخ

اليابان

كارولين وير

ريال مدريد / أولمبيك ليون للسيدات

اسكتلندا

تيسا وولارت

إنتر ميلان / كومو

بلجيكا

المرشحون لجائزة كوبا 2026

اللاعب

النادي أو الأندية

المنتخب الوطني

كريم ألايبيجوفيتش

ريد بول سالزبورج / يوفنتوس

البوسنة والهرسك

أيوب بوعدي

ليل / مانشستر سيتي

المغرب

باو كوبارسي

برشلونة

إسبانيا

يان ديوماندي

لايبزيج / ريال مدريد

كوت ديفوار

لينارت كارل

بايرن ميونخ

ألمانيا

إيلي جونيور كروبي

بورنموث

فرنسا

لامين يامال

برشلونة

إسبانيا

يوهان مانزامبي

فرايبورج / أستون فيلا

سويسرا

إبراهيم مازة

باير ليفركوزن

الجزائر

وارين زائير إيمري

باريس سان جيرمان

فرنسا

المرشحات لجائزة كوبا للسيدات 2026

اللاعبة

النادي أو الأندية

المنتخب الوطني

فيرله بورمان

تشيلسي

هولندا

فيكي لوبيز

برشلونة

إسبانيا

فيليسيا شرودر

هاكن / ريال مدريد

السويد

كلارا سيراخوردي

برشلونة

إسبانيا

ليلي يوهانيس

أولمبيك ليون للسيدات

الولايات المتحدة

المرشحون لجائزة ياشين 2026

اللاعب

النادي أو الأندية

المنتخب الوطني

ياسين بونو

الهلال

المغرب

تيبو كورتوا

ريال مدريد

بلجيكا

خوان جارسيا

برشلونة

إسبانيا

جريجور كوبيل

بوروسيا دورتموند

سويسرا

إيميليانو مارتينيز

أستون فيلا / تشيلسي

الأرجنتين

إدوارد ميندي

الأهلي

السنغال

دافيد رايا

آرسنال

إسبانيا

ماتفي سافونوف

باريس سان جيرمان

روسيا

أوناي سيمون

أتلتيك بيلباو

إسبانيا

فوزينيا

تشافيس / كولو كولو

الرأس الأخضر

المرشحات لجائزة ياشين للسيدات 2026

اللاعبة

النادي

المنتخب الوطني

آن كاترين بيرجر

جوثام إف سي

ألمانيا

كاتا كول

برشلونة

إسبانيا

هانا هامبتون

تشيلسي

إنجلترا

لورينا

كانساس سيتي كارنت

البرازيل

أياكا ياماشيتا

مانشستر سيتي

اليابان

المرشحون لجائزة يوهان كرويف للرجال 2026

المدرب

الفريق

الجنسية

ميكيل أرتيتا

آرسنال

إسبانية

لويس دي لا فوينتي

إسبانيا

إسبانية

أوناي إيمري

أستون فيلا

إسبانية

فينسنت كومباني

بايرن ميونخ

بلجيكية

لويس إنريكي

باريس سان جيرمان

إسبانية

المرشحون لجائزة يوهان كرويف للسيدات 2026

المدرب

الفريق أو الفرق

الجنسية

جوناثان جيرالديز

أولمبيك ليون للسيدات

إسبانية

أندريه ييجليرتز

مانشستر سيتي

سويدية

نيلس نيلسن

اليابان

دنماركية

بيري روميو

برشلونة

إسبانية

إيلينا ساديكو

سيلتيك / هاكن

سويدية

الأندية المرشحة لجائزة نادي العام للرجال 2026

النادي

الدوري

الدولة

آرسنال

الدوري الإنجليزي الممتاز

إنجلترا

بايرن ميونخ

الدوري الألماني

ألمانيا

بودو جليمت

الدوري النرويجي الممتاز

النرويج

فلامنجو

الدوري البرازيلي

البرازيل

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

فرنسا

الأندية المرشحة لجائزة نادي العام للسيدات 2026

النادي

الدوري

الدولة

برشلونة

الدوري الإسباني للسيدات

إسبانيا

بايرن ميونخ

الدوري الألماني للسيدات

ألمانيا

كلوب أمريكا

الدوري المكسيكي للسيدات

المكسيك

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات

إنجلترا

أولمبيك ليون للسيدات

الدوري الفرنسي الممتاز للسيدات

فرنسا

من يرجّح وكلاء المراهنات فوزه بالكرة الذهبية؟

يتصدر مهاجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا هاري كين ترشيحات شركات المراهنات البريطانية للفوز بالكرة الذهبية للرجال 2026. وحتى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، بلغت أقل نسبة أرباح معروضة للمراهنة عليه 1/2 لدى عدد من وكلاء المراهنات، وفقًا لموقع مقارنة احتمالات المراهنات Oddschecker.

ويليه لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، الفائز بكأس العالم لكرة القدم، لامين يامال، الذي حلّ وصيفًا في الكرة الذهبية العام الماضي وفاز بجائزة كوبا لعامين متتاليين. وتصل أقل نسبة أرباح معروضة للمراهنة عليه إلى 1/1 لدى بعض الجهات.

وبعد المرشحين الأبرز لدى وكلاء المراهنات، تبلغ نسبة الأرباح المعروضة للمراهنة على لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا كيليان مبابي عمومًا 12/1، بينما يمكن العثور على نسبة 16/1 للاعب باريس سان جيرمان ومنتخب جورجيا خفيتشا كفاراتسخيليا.

ومن بين الأسماء التي تُعرض لها نسب أرباح أقل، ثلاثة فائزين سابقين بالكرة الذهبية مدرجون في قائمة الرجال المختصرة. وتبلغ النسبة المعروضة للفائز بالجائزة ثماني مرات ليونيل ميسي 16/1، ويمكن العثور على نسبة 22/1 للفائز بالكرة الذهبية العام الماضي عثمان ديمبيلي، فيما تبلغ أقل نسبة أرباح معروضة للمراهنة على الفائز بنسخة 2024 رودري 25/1.

ولا تتوفر احتمالات المراهنة على الكرة الذهبية للسيدات بالقدر نفسه المتاح لجائزة الرجال، لكن وفقًا لموقع سوق التوقعات الأمريكي Polymarket، تُعدّ الفائزة بالجائزة عامي 2021 و2022 أليكسيا بوتياس، لاعبة منتخب إسبانيا التي انضمت هذا الصيف إلى لندن سيتي ليونيسز، الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، المرشحة الأوفر حظًا بفارق كبير للفوز بالجائزة، باحتمال يبلغ 94% حتى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر.

واللاعبة الوحيدة الأخرى التي تتجاوز فرصتها في الفوز بالكرة الذهبية للسيدات 1% هي لاعبة برشلونة ومنتخب بولندا إيوا بايور. أما أيتانا بونماتي، الفائزة بالجائزة في كل من السنوات الثلاث الماضية، فلا ترد ضمن القائمة المختصرة لهذا العام.

هل يقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية هذا العام؟

لم يتضح بعد ما إذا كان وفد من ريال مدريد سيحضر حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 في مسرح لندن بالاديوم.

تصدّر ريال مدريد العناوين بعد مقاطعته الحفل فعليًا في كل من العامين الماضيين؛ إذ اختار عدم إرسال وفد إلى حفل 2024 بعدما علم أن مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور لن يفوز بالجائزة الكبرى، التي ستذهب إلى قائد منتخب إسبانيا رودري، الذي كان يلعب حينها لمانشستر سيتي ويلعب الآن لبرشلونة.

وقرر ريال مدريد أيضًا عدم إرسال ممثلين عنه إلى باريس لحضور حفل الكرة الذهبية العام الماضي، في خطوة رأت فيها بعض المصادر الإعلامية احتجاجًا على نظام التصويت الذي تستخدمه الجهة المنظمة، فرانس فوتبول.

لكن يبدو أن النادي المدريدي ربما غيّر موقفه من الجائزة. ففي الشهر الماضي، نشر النادي رسالة على منصة إكس (تويتر سابقًا) أقرّ فيها بترشيح أربعة من لاعبيه الرجال، وهم جود بيلينجهام ومارك كوكوريلا وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، لجائزة الكرة الذهبية للرجال.

اقرأ المزيد: بعد عام من المقاطعة: ريال مدريد يغيّر موقفه من الكرة الذهبية


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