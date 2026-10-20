تُقدَّم النسخة الـ70 من جائزة الكرة الذهبية، التي تُعدّ من أرفع الجوائز الفردية التي يمكن للاعب كرة قدم الفوز بها، في مسرح لندن بالاديوم يوم الإثنين 26 أكتوبر. وستُقام مراسم الجائزة السنوية خارج باريس للمرة الأولى، تكريمًا لأول الفائزين بها، السير ستانلي ماثيوز.
فرانس فوتبول أطلقت جائزتها الشهيرة للكرة الذهبية عام 1956، ومُنحت للاعبة لأول مرة عام 2018، وقد كرّمت العديد من أعظم لاعبي العالم. ويأمل عثمان ديمبيلي الاحتفاظ بجائزة الرجال، التي فاز بها ليونيل ميسي ثماني مرات وكريستيانو رونالدو خمس مرات بين عامي 2008 و2023. وستُتوَّج فائزة مختلفة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات هذا العام، خلفًا لـأيتانا بونماتي، التي فازت بها في كل من السنوات الثلاث الماضية.
لكن كيف يمكنك مشاهدة الحفل مباشرةً ومجانًا؟ يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية متابعة حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2026.
متى يُقام حفل الكرة الذهبية 2026؟ الموعد والتوقيت والبث المباشر
التاريخ
الإثنين 26 أكتوبر 2026
التوقيت
8 مساءً بتوقيت جرينتش / 9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا / 4 مساءً بالتوقيت الصيفي لشرق الولايات المتحدة / 1 ظهرًا بالتوقيت الصيفي للمحيط الهادئ
المكان
مسرح لندن بالاديوم، لندن، إنجلترا
البث المباشر
DAZN (في معظم المناطق، انظر الاستثناءات أدناه)
ستنقل منصة البث DAZN حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 مباشرةً وحصريًا ومجانًا في معظم دول العالم. ولمشاهدة الحفل، ما عليك سوى التسجيل للحصول على عضوية مجانية في DAZN، ولا يتطلب ذلك سوى تقديم عنوان بريدك الإلكتروني، أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي، سواء كان لديك اشتراك سارٍ أم لا.
لكن منصات محلية أخرى ستعرض حفل الكرة الذهبية في عدد محدد من الدول والمناطق. ويوضح لك جول أين يمكنك مشاهدة الحفل في هذه الدول. وإذا لم تكن دولتك مدرجة في الجدول أدناه، فمن المفترض أن تتمكن من متابعة الحفل عبر DAZN.
الدولة
الجهة الناقلة
الصفحة الرئيسية
أرمينيا
FAST Media
أذربيجان وبيلاروسيا وآسيا الوسطى وكازاخستان وروسيا
Quest Media
Quest Media
بلغاريا
bTV
التشيك
TV Nova
فرنسا
L'Équipe TV (بث مجاني)
جورجيا
Setanta Sports وSilknet
المجر
RTL Hungary
النرويج
TV2
رومانيا
Clever Media
Clever Media
سلوفاكيا
TV Nova
إسبانيا
Movistar+
سيقدّم حفل هذا العام كل من كيت سكوت وتييري هنري. ويشارك هنري، مهاجم موناكو ويوفنتوس وآرسنال وبرشلونة ومنتخب فرنسا السابق، والذي حلّ وصيفًا لجائزة الكرة الذهبية عام 2003، سكوت في تقديم التغطية المباشرة لدوري أبطال أوروبا على شبكة CBS Sports في الولايات المتحدة.
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من المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2026؟
جول يستعرض لك أدناه القائمة الكاملة للمرشحين لكل جائزة ستُقدَّم في حفل الكرة الذهبية:
المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2026
اللاعب
النادي أو الأندية
المنتخب الوطني
جود بيلينجهام
ريال مدريد
إنجلترا
باو كوبارسي
برشلونة
إسبانيا
مارك كوكوريلا
تشيلسي / ريال مدريد
إسبانيا
عثمان ديمبيلي
باريس سان جيرمان
فرنسا
لويس دياز
بايرن ميونخ
كولومبيا
برونو فرنانديش
مانشستر يونايتد
البرتغال
جابرييل ماجالهايس
آرسنال
البرازيل
إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
النرويج
أشرف حكيمي
باريس سان جيرمان
المغرب
هاري كين
بايرن ميونخ
إنجلترا
خفيتشا كفاراتسخيليا
باريس سان جيرمان
جورجيا
لامين يامال
برشلونة
إسبانيا
ساديو ماني
النصر
السنغال
ماركينيوس
باريس سان جيرمان
البرازيل
لاوتارو مارتينيز
إنتر ميلان
الأرجنتين
كيليان مبابي
ريال مدريد
فرنسا
نونو مينديش
باريس سان جيرمان
البرتغال
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
الأرجنتين
جواو نيفيش
باريس سان جيرمان
البرتغال
مايكل أوليسيه
بايرن ميونخ
فرنسا
ويليان باتشو
باريس سان جيرمان
الإكوادور
خوليان كينيونيس
القادسية
المكسيك
ديكلان رايس
آرسنال
إنجلترا
رودري
مانشستر سيتي / برشلونة
إسبانيا
فابيان رويز
باريس سان جيرمان
إسبانيا
ويليام ساليبا
آرسنال
فرنسا
فيران توريس
برشلونة / باريس سان جيرمان
إسبانيا
دايوت أوباميكانو
بايرن ميونخ
فرنسا
فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
البرازيل
فيتينيا
باريس سان جيرمان
البرتغال
المرشحات لجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2026
اللاعبة
النادي أو الأندية
المنتخب الوطني
سلمى باشا
أولمبيك ليون للسيدات
فرنسا
باربرا باندا
أورلاندو برايد
زامبيا
إسمي بروختس
برشلونة
هولندا
كلارا بوهل
بايرن ميونخ
ألمانيا
ماريونا كالدينتي
آرسنال
إسبانيا
سكارليت كامبيروس
كلوب أمريكا
المكسيك
كيرستين كاسباراي
مانشستر سيتي
هولندا
تيموا تشاوينجا
كانساس سيتي كارنت
مالاوي
كاتا كول
برشلونة
إسبانيا
ميلتشي دومورناي
أولمبيك ليون للسيدات
هايتي
كارولين جراهام هانسن
برشلونة
النرويج
أليكس جرينوود
مانشستر سيتي
إنجلترا
باتري جيخارو
برشلونة
إسبانيا
بيرنيل هاردر
بايرن ميونخ
الدنمارك
يوي هاسيجاوا
مانشستر سيتي
اليابان
روز لافيل
جوثام إف سي
الولايات المتحدة
مابي ليون
برشلونة / لندن سيتي ليونيسز
إسبانيا
لورينا
كانساس سيتي كارنت
البرازيل
ميلفين مالار
مانشستر يونايتد / تشيلسي
فرنسا
ماناكا ماتسوكوبو
نورث كارولاينا كوريج / تشيلسي
اليابان
فيفيان ميديما
مانشستر سيتي
هولندا
إيوا بايور
برشلونة
بولندا
كلوديا بينا
برشلونة
إسبانيا
أليكسيا بوتياس
برشلونة / لندن سيتي ليونيسز
إسبانيا
ويندي رينار
أولمبيك ليون للسيدات
فرنسا
أليسيا روسو
آرسنال
إنجلترا
خديجة شو
مانشستر سيتي
جامايكا
موموكو تانيكاوا
بايرن ميونخ
اليابان
كارولين وير
ريال مدريد / أولمبيك ليون للسيدات
اسكتلندا
تيسا وولارت
إنتر ميلان / كومو
بلجيكا
المرشحون لجائزة كوبا 2026
اللاعب
النادي أو الأندية
المنتخب الوطني
كريم ألايبيجوفيتش
ريد بول سالزبورج / يوفنتوس
البوسنة والهرسك
أيوب بوعدي
ليل / مانشستر سيتي
المغرب
باو كوبارسي
برشلونة
إسبانيا
يان ديوماندي
لايبزيج / ريال مدريد
كوت ديفوار
لينارت كارل
بايرن ميونخ
ألمانيا
إيلي جونيور كروبي
بورنموث
فرنسا
لامين يامال
برشلونة
إسبانيا
يوهان مانزامبي
فرايبورج / أستون فيلا
سويسرا
إبراهيم مازة
باير ليفركوزن
الجزائر
وارين زائير إيمري
باريس سان جيرمان
فرنسا
المرشحات لجائزة كوبا للسيدات 2026
اللاعبة
النادي أو الأندية
المنتخب الوطني
فيرله بورمان
تشيلسي
هولندا
فيكي لوبيز
برشلونة
إسبانيا
فيليسيا شرودر
هاكن / ريال مدريد
السويد
كلارا سيراخوردي
برشلونة
إسبانيا
ليلي يوهانيس
أولمبيك ليون للسيدات
الولايات المتحدة
المرشحون لجائزة ياشين 2026
اللاعب
النادي أو الأندية
المنتخب الوطني
ياسين بونو
الهلال
المغرب
تيبو كورتوا
ريال مدريد
بلجيكا
خوان جارسيا
برشلونة
إسبانيا
جريجور كوبيل
بوروسيا دورتموند
سويسرا
إيميليانو مارتينيز
أستون فيلا / تشيلسي
الأرجنتين
إدوارد ميندي
الأهلي
السنغال
دافيد رايا
آرسنال
إسبانيا
ماتفي سافونوف
باريس سان جيرمان
روسيا
أوناي سيمون
أتلتيك بيلباو
إسبانيا
فوزينيا
تشافيس / كولو كولو
الرأس الأخضر
المرشحات لجائزة ياشين للسيدات 2026
اللاعبة
النادي
المنتخب الوطني
آن كاترين بيرجر
جوثام إف سي
ألمانيا
كاتا كول
برشلونة
إسبانيا
هانا هامبتون
تشيلسي
إنجلترا
لورينا
كانساس سيتي كارنت
البرازيل
أياكا ياماشيتا
مانشستر سيتي
اليابان
المرشحون لجائزة يوهان كرويف للرجال 2026
المدرب
الفريق
الجنسية
ميكيل أرتيتا
آرسنال
إسبانية
لويس دي لا فوينتي
إسبانيا
إسبانية
أوناي إيمري
أستون فيلا
إسبانية
فينسنت كومباني
بايرن ميونخ
بلجيكية
لويس إنريكي
باريس سان جيرمان
إسبانية
المرشحون لجائزة يوهان كرويف للسيدات 2026
المدرب
الفريق أو الفرق
الجنسية
جوناثان جيرالديز
أولمبيك ليون للسيدات
إسبانية
أندريه ييجليرتز
مانشستر سيتي
سويدية
نيلس نيلسن
اليابان
دنماركية
بيري روميو
برشلونة
إسبانية
إيلينا ساديكو
سيلتيك / هاكن
سويدية
الأندية المرشحة لجائزة نادي العام للرجال 2026
النادي
الدوري
الدولة
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا
بايرن ميونخ
الدوري الألماني
ألمانيا
بودو جليمت
الدوري النرويجي الممتاز
النرويج
فلامنجو
الدوري البرازيلي
البرازيل
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
فرنسا
الأندية المرشحة لجائزة نادي العام للسيدات 2026
النادي
الدوري
الدولة
برشلونة
الدوري الإسباني للسيدات
إسبانيا
بايرن ميونخ
الدوري الألماني للسيدات
ألمانيا
كلوب أمريكا
الدوري المكسيكي للسيدات
المكسيك
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات
إنجلترا
أولمبيك ليون للسيدات
الدوري الفرنسي الممتاز للسيدات
فرنسا
من يرجّح وكلاء المراهنات فوزه بالكرة الذهبية؟
يتصدر مهاجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا هاري كين ترشيحات شركات المراهنات البريطانية للفوز بالكرة الذهبية للرجال 2026. وحتى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، بلغت أقل نسبة أرباح معروضة للمراهنة عليه 1/2 لدى عدد من وكلاء المراهنات، وفقًا لموقع مقارنة احتمالات المراهنات Oddschecker.
ويليه لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، الفائز بكأس العالم لكرة القدم، لامين يامال، الذي حلّ وصيفًا في الكرة الذهبية العام الماضي وفاز بجائزة كوبا لعامين متتاليين. وتصل أقل نسبة أرباح معروضة للمراهنة عليه إلى 1/1 لدى بعض الجهات.
وبعد المرشحين الأبرز لدى وكلاء المراهنات، تبلغ نسبة الأرباح المعروضة للمراهنة على لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا كيليان مبابي عمومًا 12/1، بينما يمكن العثور على نسبة 16/1 للاعب باريس سان جيرمان ومنتخب جورجيا خفيتشا كفاراتسخيليا.
ومن بين الأسماء التي تُعرض لها نسب أرباح أقل، ثلاثة فائزين سابقين بالكرة الذهبية مدرجون في قائمة الرجال المختصرة. وتبلغ النسبة المعروضة للفائز بالجائزة ثماني مرات ليونيل ميسي 16/1، ويمكن العثور على نسبة 22/1 للفائز بالكرة الذهبية العام الماضي عثمان ديمبيلي، فيما تبلغ أقل نسبة أرباح معروضة للمراهنة على الفائز بنسخة 2024 رودري 25/1.
ولا تتوفر احتمالات المراهنة على الكرة الذهبية للسيدات بالقدر نفسه المتاح لجائزة الرجال، لكن وفقًا لموقع سوق التوقعات الأمريكي Polymarket، تُعدّ الفائزة بالجائزة عامي 2021 و2022 أليكسيا بوتياس، لاعبة منتخب إسبانيا التي انضمت هذا الصيف إلى لندن سيتي ليونيسز، الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، المرشحة الأوفر حظًا بفارق كبير للفوز بالجائزة، باحتمال يبلغ 94% حتى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر.
واللاعبة الوحيدة الأخرى التي تتجاوز فرصتها في الفوز بالكرة الذهبية للسيدات 1% هي لاعبة برشلونة ومنتخب بولندا إيوا بايور. أما أيتانا بونماتي، الفائزة بالجائزة في كل من السنوات الثلاث الماضية، فلا ترد ضمن القائمة المختصرة لهذا العام.
هل يقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية هذا العام؟
لم يتضح بعد ما إذا كان وفد من ريال مدريد سيحضر حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 في مسرح لندن بالاديوم.
تصدّر ريال مدريد العناوين بعد مقاطعته الحفل فعليًا في كل من العامين الماضيين؛ إذ اختار عدم إرسال وفد إلى حفل 2024 بعدما علم أن مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور لن يفوز بالجائزة الكبرى، التي ستذهب إلى قائد منتخب إسبانيا رودري، الذي كان يلعب حينها لمانشستر سيتي ويلعب الآن لبرشلونة.
وقرر ريال مدريد أيضًا عدم إرسال ممثلين عنه إلى باريس لحضور حفل الكرة الذهبية العام الماضي، في خطوة رأت فيها بعض المصادر الإعلامية احتجاجًا على نظام التصويت الذي تستخدمه الجهة المنظمة، فرانس فوتبول.
لكن يبدو أن النادي المدريدي ربما غيّر موقفه من الجائزة. ففي الشهر الماضي، نشر النادي رسالة على منصة إكس (تويتر سابقًا) أقرّ فيها بترشيح أربعة من لاعبيه الرجال، وهم جود بيلينجهام ومارك كوكوريلا وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، لجائزة الكرة الذهبية للرجال.
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