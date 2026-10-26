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الكرة الذهبية 2026: كيفية المشاهدة ومتابعة البث المباشر مجانًا، خيارات البث عبر الإنترنت والقنوات التلفزيونية والتاريخ وموعد البداية

يقدم لك موقع جول كل ما تحتاج إلى معرفته لمتابعة حفل الكرة الذهبية 2026 مباشرةً ومجانًا.

سيُقام حفل تقديم النسخة السبعين من جائزة الكرة الذهبية، التي تُعدّ من أرفع الجوائز الفردية التي يمكن للاعب كرة قدم الفوز بها، في مسرح لندن بالاديوم يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026. وستكون هذه المرة الأولى التي يُقام فيها الحفل السنوي خارج باريس، تكريمًا للفائز الأول بالجائزة السير ستانلي ماثيوز.

كرّمت جائزة الكرة الذهبية الشهيرة التي تقدمها فرانس فوتبول عددًا من أعظم لاعبي العالم منذ إطلاقها عام 1956، ومُنحت للاعبة للمرة الأولى عام 2018. ويأمل عثمان ديمبيلي الاحتفاظ بجائزة الرجال، التي فاز بها ليونيل ميسي ثماني مرات وكريستيانو رونالدو خمس مرات بين عامي 2008 و2023. أما جائزة الكرة الذهبية للسيدات هذا العام، فستشهد فائزة مختلفة تخلف أيتانا بونماتي، التي توّجت بها في كل من الأعوام الثلاثة الماضية.

لكن كيف يمكنك مشاهدة الحفل مباشرة ومجانًا؟ يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن متابعة حفل الكرة الذهبية لعام 2026.

متى يُقام حفل الكرة الذهبية 2026؟ التاريخ وموعد البداية والبث المباشر

التاريخ

الإثنين 26 أكتوبر 2026

الوقت

8 مساءً بتوقيت غرينتش / 9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا / 4 مساءً بالتوقيت الصيفي الشرقي / 1 ظهرًا بالتوقيت الصيفي للمحيط الهادئ 

المكان

مسرح لندن بالاديوم، لندن، إنجلترا

البث المباشر

DAZN (في معظم المناطق، انظر الاستثناءات أدناه)

ستبث خدمة DAZN حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 مباشرة وحصريًا ومجانًا في معظم دول العالم. ولمشاهدة الحفل، ما عليك سوى التسجيل للحصول على عضوية مجانية في DAZN، ولن تحتاج إلا إلى تقديم عنوان بريدك الإلكتروني، أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي سواء كان لديك اشتراك سارٍ أم لا.

لكن منصات محلية أخرى ستعرض حفل الكرة الذهبية في عدد محدد من الدول والمناطق. ويوضح لك جول أين يمكنك مشاهدة الحفل في هذه الدول. وإذا لم تكن دولتك مدرجة في الجدول أدناه، فمن المفترض أن تتمكن من مشاهدته عبر DAZN.

الدولة

الجهة الناقلة

الصفحة الرئيسية

أرمينيا

FAST Media

FAST Media

أذربيجان، بيلاروسيا، آسيا الوسطى، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان

Quest Media

Quest Media

بلغاريا

bTV

bTV

التشيك

TV Nova

TV Nova

فرنسا وموناكو

L'Équipe TV (بث مجاني)

L'Équipe TV

جورجيا

Setanta Sports وSilknet

Setanta Sports / Silknet

المجر

RTL Hungary

RTL Hungary

النرويج

TV2

TV2

رومانيا

Clever Media

Clever Media

سلوفاكيا

TV Nova

TV Nova

إسبانيا

Movistar+

Movistar+

تركيا

Turk Telekom

Turk Telekom

ستقدم حفل هذا العام كيت سكوت وتييري هنري. ويشارك هنري، مهاجم موناكو ويوفنتوس وآرسنال وبرشلونة وفرنسا السابق ووصيف الكرة الذهبية عام 2003، سكوت تقديم التغطية المباشرة لدوري أبطال أوروبا على شبكة CBS Sports في الولايات المتحدة.

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من المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2026؟

جول يقدم لك أدناه القائمة الكاملة للمرشحين لكل جائزة ستُقدَّم في حفل الكرة الذهبية:

المرشحون للكرة الذهبية للرجال 2026

اللاعب

النادي أو الأندية

المنتخب

جود بيلينجهام

ريال مدريد

إنجلترا

باو كوبارسي

برشلونة

إسبانيا

مارك كوكوريلا

تشيلسي / ريال مدريد

إسبانيا

عثمان ديمبيلي

باريس سان جيرمان

فرنسا

لويس دياز

بايرن ميونخ

كولومبيا

برونو فرنانديز

مانشستر يونايتد

البرتغال

جابرييل ماجالهايس

آرسنال

البرازيل

إيرلينج هالاند

مانشستر سيتي

النرويج

أشرف حكيمي

باريس سان جيرمان

المغرب

هاري كين

بايرن ميونخ

إنجلترا

خفيتشا كفاراتسخيليا

باريس سان جيرمان

جورجيا

لامين يامال

برشلونة

إسبانيا

ساديو ماني

النصر

السنغال

ماركينيوس

باريس سان جيرمان

البرازيل

لاوتارو مارتينيز

إنتر ميلان

الأرجنتين

كيليان مبابي

ريال مدريد

فرنسا

نونو مينديش

باريس سان جيرمان

البرتغال

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

الأرجنتين

جواو نيفيش

باريس سان جيرمان

البرتغال

مايكل أوليسيه

بايرن ميونخ

فرنسا

ويليان باتشو

باريس سان جيرمان

الإكوادور

خوليان كينونيس

القادسية

المكسيك

ديكلان رايس

آرسنال

إنجلترا

رودري

مانشستر سيتي / برشلونة

إسبانيا

فابيان رويز

باريس سان جيرمان

إسبانيا

ويليام ساليبا

آرسنال

فرنسا

فيران توريس

برشلونة / باريس سان جيرمان

إسبانيا

دايوت أوباميكانو

بايرن ميونخ

فرنسا

فينيسيوس جونيور

ريال مدريد

البرازيل

فيتينيا

باريس سان جيرمان

البرتغال

المرشحات للكرة الذهبية للسيدات 2026

اللاعبة

النادي أو الأندية

المنتخب

سلمى باشا

أولمبيك ليون للسيدات

فرنسا

باربرا باندا

أورلاندو برايد

زامبيا

إسمي بروختس

برشلونة

هولندا

كلارا بوهل

بايرن ميونخ

ألمانيا

ماريونا كالدينتي

آرسنال

إسبانيا

سكارليت كامبيروس

كلوب أمريكا

المكسيك

كيرستين كاسباري

مانشستر سيتي

هولندا

تيموا تشاوينجا

كانساس سيتي كارنت

مالاوي

كاتا كول

برشلونة

إسبانيا

ميلشي دومورناي

أولمبيك ليون للسيدات

هايتي

كارولين جراهام هانسن

برشلونة

النرويج

أليكس جرينوود

مانشستر سيتي

إنجلترا

باتري جيخارّو

برشلونة

إسبانيا

بيرنيل هاردر

بايرن ميونخ

الدنمارك

يوي هاسيجاوا

مانشستر سيتي

اليابان

روز لافيل

جوثام إف سي

الولايات المتحدة

مابي ليون

برشلونة / لندن سيتي ليونيسيز

إسبانيا

لورينا

كانساس سيتي كارنت

البرازيل

ميلفين مالار

مانشستر يونايتد / تشيلسي

فرنسا

ماناكا ماتسوكوبو

نورث كارولينا كوريج / تشيلسي

اليابان

فيفيان ميديما

مانشستر سيتي

هولندا

إيوا بايور

برشلونة

بولندا

كلوديا بينا

برشلونة

إسبانيا

أليكسيا بوتياس

برشلونة / لندن سيتي ليونيسيز

إسبانيا

ويندي رينار

أولمبيك ليون للسيدات

فرنسا

أليسيا روسو

آرسنال

إنجلترا

خديجة شو

مانشستر سيتي

جامايكا

موموكو تانيكاوا

بايرن ميونخ

اليابان

كارولين وير

ريال مدريد / أولمبيك ليون للسيدات

إسكتلندا

تيسا وولارت

إنتر ميلان / كومو

بلجيكا

المرشحون لجائزة كوبا 2026

اللاعب

النادي أو الأندية

المنتخب

كريم ألايبيجوفيتش

ريد بول سالزبورج / يوفنتوس

البوسنة والهرسك

أيوب بوعدي

ليل / مانشستر سيتي

المغرب

باو كوبارسي

برشلونة

إسبانيا

يان ديوماندي

لايبزيج / ريال مدريد

كوت ديفوار

لينارت كارل

بايرن ميونخ

ألمانيا

إيلي جونيور كروبي

بورنموث

فرنسا

لامين يامال

برشلونة

إسبانيا

يوهان مانزامبي

فرايبورج / أستون فيلا

سويسرا

إبراهيم مازا

باير ليفركوزن

الجزائر

وارن زاير إيمري

باريس سان جيرمان

فرنسا

المرشحات لجائزة كوبا للسيدات 2026

اللاعبة

النادي أو الأندية

المنتخب

فيرلي بورمان

تشيلسي

هولندا

فيكي لوبيز

برشلونة

إسبانيا

فيليسيا شرودر

هاكن / ريال مدريد

السويد

كلارا سيراخوردي

برشلونة

إسبانيا

ليلي يوهانس

أولمبيك ليون للسيدات

الولايات المتحدة

المرشحون لجائزة ياشين 2026

اللاعب

النادي أو الأندية

المنتخب

ياسين بونو

الهلال

المغرب

تيبو كورتوا

ريال مدريد

بلجيكا

جوان جارسيا

برشلونة

إسبانيا

جريجور كوبيل

بوروسيا دورتموند

سويسرا

إيميليانو مارتينيز

أستون فيلا / تشيلسي

الأرجنتين

إدوارد ميندي

الأهلي

السنغال

ديفيد رايا

آرسنال

إسبانيا

ماتفي سافونوف

باريس سان جيرمان

روسيا

أوناي سيمون

أتلتيك بيلباو

إسبانيا

فوزينيا

تشافيس / كولو كولو

الرأس الأخضر

المرشحات لجائزة ياشين للسيدات 2026

اللاعبة

النادي

المنتخب

آن كاترين بيرجر

جوثام إف سي

ألمانيا

كاتا كول

برشلونة

إسبانيا

هانا هامبتون

تشيلسي

إنجلترا

لورينا

كانساس سيتي كارنت

البرازيل

أياكا ياماشيتا

مانشستر سيتي

اليابان

المرشحون لجائزة يوهان كرويف للرجال 2026

المدرب

الفريق

الجنسية

ميكيل أرتيتا

آرسنال

إسباني

لويس دي لا فوينتي

إسبانيا

إسباني

أوناي إيمري

أستون فيلا

إسباني

فينسنت كومباني

بايرن ميونخ

بلجيكي

لويس إنريكي

باريس سان جيرمان

إسباني

المرشحون لجائزة يوهان كرويف للسيدات 2026

المدرب

الفريق أو الفرق

الجنسية

جونتان جيرالديز

أولمبيك ليون للسيدات

إسباني

أندريه ييجليرتس

مانشستر سيتي

سويدي

نيلس نيلسن

اليابان

دنماركي

بيري روميو

برشلونة

إسباني

إيلينا صاديكو

سلتيك / هاكن

سويدية

المرشحون لجائزة نادي العام للرجال 2026

النادي

الدوري

الدولة

آرسنال

الدوري الإنجليزي الممتاز

إنجلترا

بايرن ميونخ

الدوري الألماني

ألمانيا

بودو جليمت

الدوري النرويجي الممتاز

النرويج

فلامنجو

الدوري البرازيلي

البرازيل

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

فرنسا

المرشحون لجائزة نادي العام للسيدات 2026

النادي

الدوري

الدولة

برشلونة

الدوري الإسباني للسيدات

إسبانيا

بايرن ميونخ

الدوري الألماني للسيدات

ألمانيا

كلوب أمريكا

الدوري المكسيكي للسيدات

المكسيك

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات

إنجلترا

أولمبيك ليون للسيدات

الدوري الفرنسي الممتاز للسيدات

فرنسا

من يرجّح وكلاء المراهنات فوزه بالكرة الذهبية؟

يتصدر مهاجم بايرن ميونخ وإنجلترا هاري كين ترشيحات شركات المراهنات البريطانية للفوز بالكرة الذهبية للرجال 2026. وحتى الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش يوم الإثنين 26 أكتوبر، كان المرشح الأوفر حظًا بفارق واضح، بواقع 1/3 لدى عدد من وكلاء المراهنات، وفقًا لموقع مقارنة احتمالات المراهنات Oddschecker.

وبعد تسجيله هدفين في الكلاسيكو ليلة أمس، شهدت احتمالات فوز لاعب ريال مدريد وفرنسا كيليان مبابي ارتفاعًا حادًا، إذ انتقلت من 12/1 في مطلع الأسبوع الماضي إلى 15/8 لدى جهات كثيرة يوم الحفل.

في المقابل، تراجعت احتمالات فوز لاعب برشلونة وإسبانيا المتوج بكأس العالم لامين يامال، وصيف الكرة الذهبية العام الماضي والفائز بجائزة كوبا عامين متتاليين. فبعدما بلغت احتمالاته 1/1 لدى بعض الجهات في مطلع الأسبوع الماضي، وصلت أفضل الاحتمالات المتاحة له إلى 4/1، وتجاوزه مبابي ليحتل المركز الثالث في ترشيحات المراهنات.

وتراجعت احتمالات فوز لاعب باريس سان جيرمان وجورجيا خفيتشا كفاراتسخيليا تراجعًا كبيرًا، وأصبحت أفضل الاحتمالات المتاحة له 66/1، بعدما كانت 16/1 الأسبوع الماضي.

وتبلغ احتمالات فوز ليونيل ميسي، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، ورودري ، الفائز بجائزة عام 2024، 33/1 لكل منهما، بينما تبلغ احتمالات فوز عثمان ديمبيلي، الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، 80/1.

لا تتوافر احتمالات المراهنة على الكرة الذهبية للسيدات بالقدر نفسه المتاح لجائزة الرجال. لكن وفقًا لموقع سوق التوقعات الأمريكي Polymarket، تُعدّ أليكسيا بوتياس، الفائزة بالجائزة عامي 2021 و2022، المرشحة الأوفر حظًا للفوز بجائزة 2026 بنسبة بلغت 94.5% حتى الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش يوم الإثنين 26 أكتوبر. وكانت لاعبة منتخب إسبانيا قد انضمت هذا الصيف إلى لندن سيتي ليونيسيز، الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، قادمةً من برشلونة.

اللاعبة الأخرى الوحيدة التي تتجاوز فرصتها في الفوز بالكرة الذهبية للسيدات 1% هي لاعبة برشلونة وبولندا إيوا بايور، بنسبة 4.7%. أما أيتانا بونماتي، الفائزة بالجائزة في كل من الأعوام الثلاثة الماضية، فلا تظهر في القائمة المختصرة لهذا العام.

هل يقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية هذا العام؟

لم يتضح بعد ما إذا كان وفد من ريال مدريد سيحضر حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 في مسرح لندن بالاديوم.

تصدّر ريال مدريد العناوين بمقاطعته الحفل فعليًا في كل من العامين الماضيين، إذ اختار عدم إرسال وفد إلى حفل 2024 بعد علمه بأن مهاجمه البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور لن يفوز بالجائزة الكبرى، التي ذهبت إلى قائد إسبانيا رودري، لاعب مانشستر سيتي آنذاك وبرشلونة حاليًا.

وقرر ريال مدريد أيضًا عدم إرسال ممثلين عنه إلى حفل الكرة الذهبية في باريس العام الماضي، وهي خطوة رأت فيها بعض المصادر الإعلامية احتجاجًا على نظام التصويت الذي تستخدمه الجهة المنظمة، فرانس فوتبول.

لكن يبدو أن النادي المدريدي ربما غيّر موقفه من الجائزة. ففي الشهر الماضي، نشر النادي رسالة على منصة إكس (تويتر سابقًا) أقرّ فيها بترشيح أربعة من لاعبيه الرجال لجائزة الكرة الذهبية للرجال، وهم جود بيلينجهام ومارك كوكوريلا وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

اقرأ المزيد: بعد عام من المقاطعة: ريال مدريد يغيّر موقفه من الكرة الذهبية


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