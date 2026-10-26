سيُقام حفل تقديم النسخة السبعين من جائزة الكرة الذهبية، التي تُعدّ من أرفع الجوائز الفردية التي يمكن للاعب كرة قدم الفوز بها، في مسرح لندن بالاديوم يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026. وستكون هذه المرة الأولى التي يُقام فيها الحفل السنوي خارج باريس، تكريمًا للفائز الأول بالجائزة السير ستانلي ماثيوز.
كرّمت جائزة الكرة الذهبية الشهيرة التي تقدمها فرانس فوتبول عددًا من أعظم لاعبي العالم منذ إطلاقها عام 1956، ومُنحت للاعبة للمرة الأولى عام 2018. ويأمل عثمان ديمبيلي الاحتفاظ بجائزة الرجال، التي فاز بها ليونيل ميسي ثماني مرات وكريستيانو رونالدو خمس مرات بين عامي 2008 و2023. أما جائزة الكرة الذهبية للسيدات هذا العام، فستشهد فائزة مختلفة تخلف أيتانا بونماتي، التي توّجت بها في كل من الأعوام الثلاثة الماضية.
لكن كيف يمكنك مشاهدة الحفل مباشرة ومجانًا؟ يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن متابعة حفل الكرة الذهبية لعام 2026.
متى يُقام حفل الكرة الذهبية 2026؟ التاريخ وموعد البداية والبث المباشر
التاريخ
الإثنين 26 أكتوبر 2026
الوقت
8 مساءً بتوقيت غرينتش / 9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا / 4 مساءً بالتوقيت الصيفي الشرقي / 1 ظهرًا بالتوقيت الصيفي للمحيط الهادئ
المكان
مسرح لندن بالاديوم، لندن، إنجلترا
البث المباشر
DAZN (في معظم المناطق، انظر الاستثناءات أدناه)
ستبث خدمة DAZN حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 مباشرة وحصريًا ومجانًا في معظم دول العالم. ولمشاهدة الحفل، ما عليك سوى التسجيل للحصول على عضوية مجانية في DAZN، ولن تحتاج إلا إلى تقديم عنوان بريدك الإلكتروني، أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي سواء كان لديك اشتراك سارٍ أم لا.
لكن منصات محلية أخرى ستعرض حفل الكرة الذهبية في عدد محدد من الدول والمناطق. ويوضح لك جول أين يمكنك مشاهدة الحفل في هذه الدول. وإذا لم تكن دولتك مدرجة في الجدول أدناه، فمن المفترض أن تتمكن من مشاهدته عبر DAZN.
الدولة
الجهة الناقلة
الصفحة الرئيسية
أرمينيا
FAST Media
أذربيجان، بيلاروسيا، آسيا الوسطى، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان
Quest Media
Quest Media
بلغاريا
bTV
التشيك
TV Nova
فرنسا وموناكو
L'Équipe TV (بث مجاني)
جورجيا
Setanta Sports وSilknet
المجر
RTL Hungary
النرويج
TV2
رومانيا
Clever Media
سلوفاكيا
TV Nova
إسبانيا
Movistar+
تركيا
Turk Telekom
Turk Telekom
ستقدم حفل هذا العام كيت سكوت وتييري هنري. ويشارك هنري، مهاجم موناكو ويوفنتوس وآرسنال وبرشلونة وفرنسا السابق ووصيف الكرة الذهبية عام 2003، سكوت تقديم التغطية المباشرة لدوري أبطال أوروبا على شبكة CBS Sports في الولايات المتحدة.
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من المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2026؟
جول يقدم لك أدناه القائمة الكاملة للمرشحين لكل جائزة ستُقدَّم في حفل الكرة الذهبية:
المرشحون للكرة الذهبية للرجال 2026
اللاعب
النادي أو الأندية
المنتخب
جود بيلينجهام
ريال مدريد
إنجلترا
باو كوبارسي
برشلونة
إسبانيا
مارك كوكوريلا
تشيلسي / ريال مدريد
إسبانيا
عثمان ديمبيلي
باريس سان جيرمان
فرنسا
لويس دياز
بايرن ميونخ
كولومبيا
برونو فرنانديز
مانشستر يونايتد
البرتغال
جابرييل ماجالهايس
آرسنال
البرازيل
إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
النرويج
أشرف حكيمي
باريس سان جيرمان
المغرب
هاري كين
بايرن ميونخ
إنجلترا
خفيتشا كفاراتسخيليا
باريس سان جيرمان
جورجيا
لامين يامال
برشلونة
إسبانيا
ساديو ماني
النصر
السنغال
ماركينيوس
باريس سان جيرمان
البرازيل
لاوتارو مارتينيز
إنتر ميلان
الأرجنتين
كيليان مبابي
ريال مدريد
فرنسا
نونو مينديش
باريس سان جيرمان
البرتغال
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
الأرجنتين
جواو نيفيش
باريس سان جيرمان
البرتغال
مايكل أوليسيه
بايرن ميونخ
فرنسا
ويليان باتشو
باريس سان جيرمان
الإكوادور
خوليان كينونيس
القادسية
المكسيك
ديكلان رايس
آرسنال
إنجلترا
رودري
مانشستر سيتي / برشلونة
إسبانيا
فابيان رويز
باريس سان جيرمان
إسبانيا
ويليام ساليبا
آرسنال
فرنسا
فيران توريس
برشلونة / باريس سان جيرمان
إسبانيا
دايوت أوباميكانو
بايرن ميونخ
فرنسا
فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
البرازيل
فيتينيا
باريس سان جيرمان
البرتغال
المرشحات للكرة الذهبية للسيدات 2026
اللاعبة
النادي أو الأندية
المنتخب
سلمى باشا
أولمبيك ليون للسيدات
فرنسا
باربرا باندا
أورلاندو برايد
زامبيا
إسمي بروختس
برشلونة
هولندا
كلارا بوهل
بايرن ميونخ
ألمانيا
ماريونا كالدينتي
آرسنال
إسبانيا
سكارليت كامبيروس
كلوب أمريكا
المكسيك
كيرستين كاسباري
مانشستر سيتي
هولندا
تيموا تشاوينجا
كانساس سيتي كارنت
مالاوي
كاتا كول
برشلونة
إسبانيا
ميلشي دومورناي
أولمبيك ليون للسيدات
هايتي
كارولين جراهام هانسن
برشلونة
النرويج
أليكس جرينوود
مانشستر سيتي
إنجلترا
باتري جيخارّو
برشلونة
إسبانيا
بيرنيل هاردر
بايرن ميونخ
الدنمارك
يوي هاسيجاوا
مانشستر سيتي
اليابان
روز لافيل
جوثام إف سي
الولايات المتحدة
مابي ليون
برشلونة / لندن سيتي ليونيسيز
إسبانيا
لورينا
كانساس سيتي كارنت
البرازيل
ميلفين مالار
مانشستر يونايتد / تشيلسي
فرنسا
ماناكا ماتسوكوبو
نورث كارولينا كوريج / تشيلسي
اليابان
فيفيان ميديما
مانشستر سيتي
هولندا
إيوا بايور
برشلونة
بولندا
كلوديا بينا
برشلونة
إسبانيا
أليكسيا بوتياس
برشلونة / لندن سيتي ليونيسيز
إسبانيا
ويندي رينار
أولمبيك ليون للسيدات
فرنسا
أليسيا روسو
آرسنال
إنجلترا
خديجة شو
مانشستر سيتي
جامايكا
موموكو تانيكاوا
بايرن ميونخ
اليابان
كارولين وير
ريال مدريد / أولمبيك ليون للسيدات
إسكتلندا
تيسا وولارت
إنتر ميلان / كومو
بلجيكا
المرشحون لجائزة كوبا 2026
اللاعب
النادي أو الأندية
المنتخب
كريم ألايبيجوفيتش
ريد بول سالزبورج / يوفنتوس
البوسنة والهرسك
أيوب بوعدي
ليل / مانشستر سيتي
المغرب
باو كوبارسي
برشلونة
إسبانيا
يان ديوماندي
لايبزيج / ريال مدريد
كوت ديفوار
لينارت كارل
بايرن ميونخ
ألمانيا
إيلي جونيور كروبي
بورنموث
فرنسا
لامين يامال
برشلونة
إسبانيا
يوهان مانزامبي
فرايبورج / أستون فيلا
سويسرا
إبراهيم مازا
باير ليفركوزن
الجزائر
وارن زاير إيمري
باريس سان جيرمان
فرنسا
المرشحات لجائزة كوبا للسيدات 2026
اللاعبة
النادي أو الأندية
المنتخب
فيرلي بورمان
تشيلسي
هولندا
فيكي لوبيز
برشلونة
إسبانيا
فيليسيا شرودر
هاكن / ريال مدريد
السويد
كلارا سيراخوردي
برشلونة
إسبانيا
ليلي يوهانس
أولمبيك ليون للسيدات
الولايات المتحدة
المرشحون لجائزة ياشين 2026
اللاعب
النادي أو الأندية
المنتخب
ياسين بونو
الهلال
المغرب
تيبو كورتوا
ريال مدريد
بلجيكا
جوان جارسيا
برشلونة
إسبانيا
جريجور كوبيل
بوروسيا دورتموند
سويسرا
إيميليانو مارتينيز
أستون فيلا / تشيلسي
الأرجنتين
إدوارد ميندي
الأهلي
السنغال
ديفيد رايا
آرسنال
إسبانيا
ماتفي سافونوف
باريس سان جيرمان
روسيا
أوناي سيمون
أتلتيك بيلباو
إسبانيا
فوزينيا
تشافيس / كولو كولو
الرأس الأخضر
المرشحات لجائزة ياشين للسيدات 2026
اللاعبة
النادي
المنتخب
آن كاترين بيرجر
جوثام إف سي
ألمانيا
كاتا كول
برشلونة
إسبانيا
هانا هامبتون
تشيلسي
إنجلترا
لورينا
كانساس سيتي كارنت
البرازيل
أياكا ياماشيتا
مانشستر سيتي
اليابان
المرشحون لجائزة يوهان كرويف للرجال 2026
المدرب
الفريق
الجنسية
ميكيل أرتيتا
آرسنال
إسباني
لويس دي لا فوينتي
إسبانيا
إسباني
أوناي إيمري
أستون فيلا
إسباني
فينسنت كومباني
بايرن ميونخ
بلجيكي
لويس إنريكي
باريس سان جيرمان
إسباني
المرشحون لجائزة يوهان كرويف للسيدات 2026
المدرب
الفريق أو الفرق
الجنسية
جونتان جيرالديز
أولمبيك ليون للسيدات
إسباني
أندريه ييجليرتس
مانشستر سيتي
سويدي
نيلس نيلسن
اليابان
دنماركي
بيري روميو
برشلونة
إسباني
إيلينا صاديكو
سلتيك / هاكن
سويدية
المرشحون لجائزة نادي العام للرجال 2026
النادي
الدوري
الدولة
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا
بايرن ميونخ
الدوري الألماني
ألمانيا
بودو جليمت
الدوري النرويجي الممتاز
النرويج
فلامنجو
الدوري البرازيلي
البرازيل
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
فرنسا
المرشحون لجائزة نادي العام للسيدات 2026
النادي
الدوري
الدولة
برشلونة
الدوري الإسباني للسيدات
إسبانيا
بايرن ميونخ
الدوري الألماني للسيدات
ألمانيا
كلوب أمريكا
الدوري المكسيكي للسيدات
المكسيك
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات
إنجلترا
أولمبيك ليون للسيدات
الدوري الفرنسي الممتاز للسيدات
فرنسا
من يرجّح وكلاء المراهنات فوزه بالكرة الذهبية؟
يتصدر مهاجم بايرن ميونخ وإنجلترا هاري كين ترشيحات شركات المراهنات البريطانية للفوز بالكرة الذهبية للرجال 2026. وحتى الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش يوم الإثنين 26 أكتوبر، كان المرشح الأوفر حظًا بفارق واضح، بواقع 1/3 لدى عدد من وكلاء المراهنات، وفقًا لموقع مقارنة احتمالات المراهنات Oddschecker.
وبعد تسجيله هدفين في الكلاسيكو ليلة أمس، شهدت احتمالات فوز لاعب ريال مدريد وفرنسا كيليان مبابي ارتفاعًا حادًا، إذ انتقلت من 12/1 في مطلع الأسبوع الماضي إلى 15/8 لدى جهات كثيرة يوم الحفل.
في المقابل، تراجعت احتمالات فوز لاعب برشلونة وإسبانيا المتوج بكأس العالم لامين يامال، وصيف الكرة الذهبية العام الماضي والفائز بجائزة كوبا عامين متتاليين. فبعدما بلغت احتمالاته 1/1 لدى بعض الجهات في مطلع الأسبوع الماضي، وصلت أفضل الاحتمالات المتاحة له إلى 4/1، وتجاوزه مبابي ليحتل المركز الثالث في ترشيحات المراهنات.
وتراجعت احتمالات فوز لاعب باريس سان جيرمان وجورجيا خفيتشا كفاراتسخيليا تراجعًا كبيرًا، وأصبحت أفضل الاحتمالات المتاحة له 66/1، بعدما كانت 16/1 الأسبوع الماضي.
وتبلغ احتمالات فوز ليونيل ميسي، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، ورودري ، الفائز بجائزة عام 2024، 33/1 لكل منهما، بينما تبلغ احتمالات فوز عثمان ديمبيلي، الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، 80/1.
لا تتوافر احتمالات المراهنة على الكرة الذهبية للسيدات بالقدر نفسه المتاح لجائزة الرجال. لكن وفقًا لموقع سوق التوقعات الأمريكي Polymarket، تُعدّ أليكسيا بوتياس، الفائزة بالجائزة عامي 2021 و2022، المرشحة الأوفر حظًا للفوز بجائزة 2026 بنسبة بلغت 94.5% حتى الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش يوم الإثنين 26 أكتوبر. وكانت لاعبة منتخب إسبانيا قد انضمت هذا الصيف إلى لندن سيتي ليونيسيز، الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، قادمةً من برشلونة.
اللاعبة الأخرى الوحيدة التي تتجاوز فرصتها في الفوز بالكرة الذهبية للسيدات 1% هي لاعبة برشلونة وبولندا إيوا بايور، بنسبة 4.7%. أما أيتانا بونماتي، الفائزة بالجائزة في كل من الأعوام الثلاثة الماضية، فلا تظهر في القائمة المختصرة لهذا العام.
هل يقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية هذا العام؟
لم يتضح بعد ما إذا كان وفد من ريال مدريد سيحضر حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 في مسرح لندن بالاديوم.
تصدّر ريال مدريد العناوين بمقاطعته الحفل فعليًا في كل من العامين الماضيين، إذ اختار عدم إرسال وفد إلى حفل 2024 بعد علمه بأن مهاجمه البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور لن يفوز بالجائزة الكبرى، التي ذهبت إلى قائد إسبانيا رودري، لاعب مانشستر سيتي آنذاك وبرشلونة حاليًا.
وقرر ريال مدريد أيضًا عدم إرسال ممثلين عنه إلى حفل الكرة الذهبية في باريس العام الماضي، وهي خطوة رأت فيها بعض المصادر الإعلامية احتجاجًا على نظام التصويت الذي تستخدمه الجهة المنظمة، فرانس فوتبول.
لكن يبدو أن النادي المدريدي ربما غيّر موقفه من الجائزة. ففي الشهر الماضي، نشر النادي رسالة على منصة إكس (تويتر سابقًا) أقرّ فيها بترشيح أربعة من لاعبيه الرجال لجائزة الكرة الذهبية للرجال، وهم جود بيلينجهام ومارك كوكوريلا وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.
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