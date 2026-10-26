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الكرة الذهبية 2026: كيفية المشاهدة والبث المباشر مجانًا، البث عبر الإنترنت والقنوات التلفزيونية والتاريخ وموعد البدء

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية مشاهدة حفل الكرة الذهبية 2026 مباشرة ومجانًا.

ستُقدَّم النسخة السبعون من جائزة الكرة الذهبية، التي يمكن القول إنها أرفع جائزة فردية يمكن أن ينالها لاعب كرة قدم، في مسرح لندن بالاديوم يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026. وستكون هذه المرة الأولى التي يُقام فيها حفل الجوائز السنوي خارج باريس، تكريمًا للفائز الأول بالجائزة السير ستانلي ماثيوز.

كرّمت جائزة الكرة الذهبية الشهيرة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، والتي أُطلقت عام 1956 ومُنحت للاعبة للمرة الأولى عام 2018، العديد من أعظم لاعبي ولاعبات العالم. ويأمل عثمان ديمبيلي في الاحتفاظ بجائزة الرجال، التي فاز بها ليونيل ميسي ثماني مرات وكريستيانو رونالدو خمس مرات بين عامي 2008 و2023. وستُتوَّج فائزة مختلفة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات هذا العام، خلفًا لـأيتانا بونماتي، التي فازت بالجائزة في كل من السنوات الثلاث الماضية.

لكن كيف يمكنك مشاهدة الحفل مباشرة ومجانًا؟ يقدّم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية مشاهدة حفل جوائز الكرة الذهبية 2026.

متى يُقام حفل الكرة الذهبية 2026؟ الموعد وتوقيت البداية والبث المباشر

التاريخ

الإثنين 26 أكتوبر 2026

الوقت

8 مساءً بتوقيت غرينتش / 9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا / 4 عصرًا بالتوقيت الصيفي الشرقي / 1 ظهرًا بالتوقيت الصيفي للمحيط الهادئ 

المكان

مسرح لندن بالاديوم، لندن، إنجلترا

البث المباشر

DAZN (في معظم المناطق، انظر الاستثناءات أدناه)

في معظم بلدان العالم، ستنقل خدمة البث DAZN حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 مباشرة وحصريًا ومجانًا. ولمشاهدة الحفل، ما عليك سوى التسجيل للحصول على عضوية مجانية في DAZN، ولا يتطلب الأمر سوى تقديم عنوان بريدك الإلكتروني، أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي، سواء كان لديك اشتراك سارٍ أم لا.

لكن الحفل سيُعرض عبر منصات محلية أخرى في عدد محدد من البلدان والمناطق. ويوضح لك جول أين يمكنك مشاهدة الحفل في هذه البلدان. وإذا لم يكن بلدك مدرجًا في الجدول أدناه، فيُفترض أن تتمكن من مشاهدة الحفل عبر DAZN.

البلد

الجهة الناقلة

الصفحة الرئيسية

أرمينيا

FAST Media

FAST Media

أذربيجان، بيلاروسيا، آسيا الوسطى، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان

Quest Media

Quest Media

بلغاريا

bTV

bTV

التشيك

TV Nova

TV Nova

فرنسا وموناكو

L'Équipe TV (بث مجاني)

L'Équipe TV

جورجيا

Setanta Sports وSilknet

Setanta Sports / Silknet

المجر

RTL Hungary

RTL Hungary

النرويج

TV2

TV2

رومانيا

Clever Media

Clever Media

سلوفاكيا

TV Nova

TV Nova

إسبانيا

Movistar+

Movistar+

تركيا

Turk Telekom

Turk Telekom

ستقدّم حفل هذا العام كيت سكوت وتييري هنري. ويشارك هنري، مهاجم موناكو ويوفنتوس وآرسنال وبرشلونة ومنتخب فرنسا السابق، الذي حلّ ثانيًا في جائزة الكرة الذهبية عام 2003، في تقديم التغطية المباشرة لدوري أبطال أوروبا إلى جانب سكوت عبر شبكة CBS Sports في الولايات المتحدة.

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من هم المرشحون لجوائز الكرة الذهبية 2026؟

يستعرض لك جول أدناه القائمة الكاملة للمرشحين لكل جائزة ستُقدَّم في حفل الكرة الذهبية:

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2026

اللاعب

النادي أو الأندية

المنتخب الوطني

جود بيلينجهام

ريال مدريد

إنجلترا

باو كوبارسي

برشلونة

إسبانيا

مارك كوكوريلا

تشيلسي / ريال مدريد

إسبانيا

عثمان ديمبيلي

باريس سان جيرمان

فرنسا

لويس دياز

بايرن ميونخ

كولومبيا

برونو فرنانديز

مانشستر يونايتد

البرتغال

جابرييل ماجالهايس

آرسنال

البرازيل

إيرلينج هالاند

مانشستر سيتي

النرويج

أشرف حكيمي

باريس سان جيرمان

المغرب

هاري كين

بايرن ميونخ

إنجلترا

خفيتشا كفاراتسخيليا

باريس سان جيرمان

جورجيا

لامين يامال

برشلونة

إسبانيا

ساديو ماني

النصر

السنغال

ماركينيوس

باريس سان جيرمان

البرازيل

لاوتارو مارتينيز

إنتر ميلان

الأرجنتين

كيليان مبابي

ريال مدريد

فرنسا

نونو مينديش

باريس سان جيرمان

البرتغال

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

الأرجنتين

جواو نيفيش

باريس سان جيرمان

البرتغال

مايكل أوليسيه

بايرن ميونخ

فرنسا

ويليان باتشو

باريس سان جيرمان

الإكوادور

خوليان كينيونيس

القادسية

المكسيك

ديكلان رايس

آرسنال

إنجلترا

رودري

مانشستر سيتي / برشلونة

إسبانيا

فابيان رويز

باريس سان جيرمان

إسبانيا

ويليام ساليبا

آرسنال

فرنسا

فيران توريس

برشلونة / باريس سان جيرمان

إسبانيا

دايو أوباميكانو

بايرن ميونخ

فرنسا

فينيسيوس جونيور

ريال مدريد

البرازيل

فيتينيا

باريس سان جيرمان

البرتغال

المرشحات لجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2026

اللاعبة

النادي أو الأندية

المنتخب الوطني

سلمى باشا

أولمبيك ليون للسيدات

فرنسا

باربرا باندا

أورلاندو برايد

زامبيا

إسمي بروختس

برشلونة

هولندا

كلارا بول

بايرن ميونخ

ألمانيا

ماريونا كالدينتي

آرسنال

إسبانيا

سكارليت كامبيروس

كلوب أمريكا

المكسيك

كيرستين كاسباري

مانشستر سيتي

هولندا

تيموا تشاوينجا

كانساس سيتي كارنت

مالاوي

كاتا كول

برشلونة

إسبانيا

ميلشي دومورني

أولمبيك ليون للسيدات

هايتي

كارولين جراهام هانسن

برشلونة

النرويج

أليكس جرينوود

مانشستر سيتي

إنجلترا

باتري جويخارو

برشلونة

إسبانيا

بيرنيل هاردر

بايرن ميونخ

الدنمارك

يوي هاسيجاوا

مانشستر سيتي

اليابان

روز لافيل

جوثام إف سي

الولايات المتحدة

مابي ليون

برشلونة / لندن سيتي ليونيسز

إسبانيا

لورينا

كانساس سيتي كارنت

البرازيل

ميلفين مالار

مانشستر يونايتد / تشيلسي

فرنسا

ماناكا ماتسوكوبو

نورث كارولاينا كوريج / تشيلسي

اليابان

فيفيان ميديما

مانشستر سيتي

هولندا

إيفا بايور

برشلونة

بولندا

كلوديا بينا

برشلونة

إسبانيا

أليكسيا بوتياس

برشلونة / لندن سيتي ليونيسز

إسبانيا

ويندي رينار

أولمبيك ليون للسيدات

فرنسا

أليسيا روسو

آرسنال

إنجلترا

خديجة شو

مانشستر سيتي

جامايكا

موموكو تانيكاوا

بايرن ميونخ

اليابان

كارولين وير

ريال مدريد / أولمبيك ليون للسيدات

اسكتلندا

تيسا وولارت

إنتر ميلان / كومو

بلجيكا

المرشحون لجائزة كوبا 2026

اللاعب

النادي أو الأندية

المنتخب الوطني

كريم ألايبيجوفيتش

ريد بول سالزبورج / يوفنتوس

البوسنة والهرسك

أيوب بوعدي

ليل / مانشستر سيتي

المغرب

باو كوبارسي

برشلونة

إسبانيا

يان ديوماندي

لايبزيج / ريال مدريد

ساحل العاج

لينارت كارل

بايرن ميونخ

ألمانيا

إيلي جونيور كروبي

بورنموث

فرنسا

لامين يامال

برشلونة

إسبانيا

يوهان مانزامبي

فرايبورج / أستون فيلا

سويسرا

إبراهيم مازا

باير ليفركوزن

الجزائر

وارن زائير إيمري

باريس سان جيرمان

فرنسا

المرشحات لجائزة كوبا للسيدات 2026

اللاعبة

النادي أو الأندية

المنتخب الوطني

فيرله بورمان

تشيلسي

هولندا

فيكي لوبيز

برشلونة

إسبانيا

فيليسيا شرودر

بي كيه هاكن / ريال مدريد

السويد

كلارا سيراخوردي

برشلونة

إسبانيا

ليلي يوهانس

أولمبيك ليون للسيدات

الولايات المتحدة

المرشحون لجائزة ياشين 2026

اللاعب

النادي أو الأندية

المنتخب الوطني

ياسين بونو

الهلال

المغرب

تيبو كورتوا

ريال مدريد

بلجيكا

خوان جارسيا

برشلونة

إسبانيا

جريجور كوبل

بوروسيا دورتموند

سويسرا

إيميليانو مارتينيز

أستون فيلا / تشيلسي

الأرجنتين

إدوارد ميندي

الأهلي

السنغال

ديفيد رايا

آرسنال

إسبانيا

ماتفي سافونوف

باريس سان جيرمان

روسيا

أوناي سيمون

أتلتيك بيلباو

إسبانيا

فوزينيا

تشافيس / كولو كولو

الرأس الأخضر

المرشحات لجائزة ياشين للسيدات 2026

اللاعبة

النادي

المنتخب الوطني

آن كاترين بيرجر

جوثام إف سي

ألمانيا

كاتا كول

برشلونة

إسبانيا

هانا هامبتون

تشيلسي

إنجلترا

لورينا

كانساس سيتي كارنت

البرازيل

أياكا ياماشيتا

مانشستر سيتي

اليابان

المرشحون لجائزة يوهان كرويف للرجال 2026

المدرب

الفريق

الجنسية

ميكيل أرتيتا

آرسنال

إسباني

لويس دي لا فوينتي

إسبانيا

إسباني

أوناي إيمري

أستون فيلا

إسباني

فينسنت كومباني

بايرن ميونخ

بلجيكي

لويس إنريكي

باريس سان جيرمان

إسباني

المرشحون لجائزة يوهان كرويف للسيدات 2026

المدرب

الفريق أو الفرق

الجنسية

جوناثان جيرالديز

أولمبيك ليون للسيدات

إسباني

أندريه يجليرتز

مانشستر سيتي

سويدي

نيلس نيلسن

اليابان

دنماركي

بيري روميو

برشلونة

إسباني

إيلينا ساديكو

سلتيك / بي كيه هاكن

سويدية

الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ للرجال 2026

النادي

الدوري

البلد

آرسنال

الدوري الإنجليزي الممتاز

إنجلترا

بايرن ميونخ

الدوري الألماني

ألمانيا

بودو جليمت

الدوري النرويجي الممتاز

النرويج

فلامنجو

الدوري البرازيلي

البرازيل

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

فرنسا

الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ للسيدات 2026

النادي

الدوري

البلد

برشلونة

الدوري الإسباني للسيدات

إسبانيا

بايرن ميونخ

الدوري الألماني للسيدات

ألمانيا

كلوب أمريكا

الدوري المكسيكي للسيدات

المكسيك

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات

إنجلترا

أولمبيك ليون للسيدات

الدوري الفرنسي الممتاز للسيدات

فرنسا

من يتوقع وكلاء المراهنات فوزه بالكرة الذهبية؟

لدى شركات المراهنات البريطانية، يتصدر مهاجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا هاري كين ترشيحات الفوز بالكرة الذهبية للرجال 2026. وحتى الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش يوم الإثنين 26 أكتوبر، كان المرشح الأوفر حظًا، بسعر مراهنة يبلغ 1/3 لدى عدد من وكلاء المراهنات، وفقًا لموقع مقارنة أسعار المراهنات Oddschecker.

وبعد تسجيله هدفين في الكلاسيكو ليلة أمس، انخفض سعر المراهنة على فوز لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا كيليان مبابي انخفاضًا كبيرًا، من 12/1 في مطلع الأسبوع الماضي إلى 15/8 لدى جهات كثيرة يوم الحفل.

في المقابل، ارتفع سعر المراهنة على فوز لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، بطل كأس العالم، لامين يامال، الذي حلّ ثانيًا في جائزة الكرة الذهبية العام الماضي وفاز بجائزة كوبا مرتين متتاليتين. فبعدما بلغ سعره 1/1 لدى بعض الجهات في مطلع الأسبوع الماضي، أصبح أقل سعر متاح له 4/1، ليتجاوزه مبابي ويحتل المركز الثالث في ترشيحات المراهنات.

وارتفع سعر المراهنة على فوز لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب جورجيا خفيتشا كفاراتسخيليا ارتفاعًا كبيرًا، وأصبح أقل سعر متاح له الآن 66/1، بعدما كان متاحًا بسعر 16/1 الأسبوع الماضي.

ويبلغ سعر المراهنة على فوز ليونيل ميسي، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، ورودري ، الفائز بالجائزة عام 2024، 33/1 لكل منهما، بينما يبلغ سعر فوز عثمان ديمبيلي، المتوج بالكرة الذهبية العام الماضي، 80/1.

أسعار المراهنات على جائزة الكرة الذهبية للسيدات ليست متاحة بالقدر نفسه الذي تتاح به أسعار جائزة الرجال. لكن وفقًا لموقع سوق التوقعات الأمريكي Polymarket، تُعدّ أليكسيا بوتياس، الفائزة بالجائزة عامي 2021 و2022 ولاعبة منتخب إسبانيا التي انضمت هذا الصيف إلى لندن سيتي ليونيسز، الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، قادمةً من برشلونة، المرشحة الأوفر حظًا بفارق كبير للفوز بجائزة 2026، باحتمال يبلغ 94,5% حتى الساعة 1 ظهرًا بتوقيت غرينتش يوم الإثنين 26 أكتوبر.

اللاعبة الأخرى الوحيدة التي يتجاوز احتمال فوزها بالكرة الذهبية للسيدات 1% هي لاعبة برشلونة ومنتخب بولندا إيفا بايور، بنسبة تبلغ 4,7%. أما أيتانا بونماتي، الفائزة بالكرة الذهبية للسيدات في كل من السنوات الثلاث الماضية، فلا ترد ضمن القائمة المختصرة لهذا العام.

هل يقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية هذا العام؟

لم يتضح بعد ما إذا كان وفد من ريال مدريد سيحضر حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 في مسرح لندن بالاديوم.

تصدّر ريال مدريد العناوين بمقاطعته الفعلية للحفل في كل من العامين الماضيين. فقد اختار عدم إرسال وفد إلى حفل 2024 بعدما علم أن مهاجمه البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور لن يفوز بالجائزة الكبرى، وأنها ستذهب إلى قائد منتخب إسبانيا رودري، الذي كان يلعب آنذاك لمانشستر سيتي ويلعب الآن لبرشلونة.

وقرر ريال مدريد أيضًا عدم إرسال ممثلين إلى باريس لحضور حفل الكرة الذهبية العام الماضي، في خطوة رأت فيها بعض المصادر الإعلامية احتجاجًا على نظام التصويت الذي تستخدمه الجهة المنظمة، مجلة فرانس فوتبول.

لكن يبدو أن النادي المدريدي ربما غيّر موقفه من الجائزة. ففي الشهر الماضي، نشر النادي رسالة على منصة إكس (تويتر سابقًا) أقرّ فيها بترشيح أربعة من لاعبيه الرجال، وهم جود بيلينجهام ومارك كوكوريلا وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، لجائزة الكرة الذهبية للرجال.

اقرأ المزيد: بعد عام من المقاطعة: ريال مدريد يغيّر موقفه من الكرة الذهبية


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