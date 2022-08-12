الكرة الذهبية | ظهور رونالدو وغياب ميسي ومنافسة شرسة بين صلاح وبنزيما

مفاجآت عديدة في ترشيحات فرانس فوتبول

إنه هذا الوقت من كل عام الذي تكشف فيه صحيفة "فرانس فوتبول" عن المرشحين لجوائز العام بالنسبة للكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم والنجم الشاب والحارس الأفضل في عام 2022.

الصحيفة قامت بالإعلان عن كافة المرشحين عبر الحساب الرسمي للكرة الذهبية، بوجود بعض المفاجآت والترشيحات غير المتوقعة بمختلف الجوائز، والتي تحتسب لكل ما قدمه اللاعبين بموسم 2021/2022 وليس للعام الميلادي كما اعتدنا السنوات الماضية.

ومن أبرز الأشياء التي ظهرت في الترشيحات بغياب ثنائي باريس سان جيرمان نيمار وليونيل ميسي، وظهور البرتغالي كريستيانو رونالدو رغم موسمه المحبط مع مانشستر يونايتد.

ويأتي هذا الإعلان تمهيدًا للكشف عن الفائزين بجوائز العام، في الحفل الذي سيقام في 17 أكتوبر 2022 في مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

المرشحون للكرة الذهبية

وجاء الجناح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، ومعه رافاييل لياو "ميلان"، كريستوفر نكونكو "لايبزيج"، يوشوا كيميش "بايرن ميونخ" وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد بالإضافة لكل من ..

فينيسيوس جونيور "ريال مدريد"

لويس دياز "ليفربول"

روبرت ليفاندوفسكي "برشلونة"

برناردو سيلفا "مانشستر سيتي"

ترنت آرنولد "ليفربول".

رياض محرز "مانشستر سيتي"

سون هيونج مين "توتنهام"

كاسيميرو "ريال مدريد"

فابينيو "ليفربول

كريم بنزيما "ريال مدريد".

هاري كين "توتنهام"

داروين نونيز "ليفربول"

فيل فودين "مانشستر سيتي"

ساديو ماني "بايرن ميونخ"

مايك مينيان "ميلان".

كيفين دي بروينه "مانشستر سيتي"

أنطونيو روديجر "ريال مدريد"

كريستيانو رونالدو "مانشستر يونايتد"

لوكا مودريتش "ريال مدريد"

سيباستيان هالير "بوروسيا دورتموند".

دوشان فلاهوفيتش "يوفنتوس"

وأخيرًا فيرجيل فان دايك "ليفربول"، جواو كانسيلو "مانشستر سيتي"، إرلينج هالاند "مانشستر سيتي" وكيليان مبابي "باريس سان جيرمان".

المرشحون لجائزة ياشين

وأعلنت فرانس فوتبول كذلك عن المرشحين لجائزة أفضل حارس في عام 2022، لتشهد القائمة مجموعة من عمالقة اللعبة في أوروبا.

وجاء الظهور الأبرز للمغربي ياسين بونو نجم إشبيلية، ويتنافس معه تيبو كورتوا "ريال مدريد، إديرسون مورايش "مانشستر سيتي"، أليسون بيكر "ليفربول"، كيفين تراب "آينتراخت فرانكفورت".

وينافسهم أيضًا مايك مينيان "ميلان"، إدوارد ميندي "تشيلسي"، يان أوبلاك "أتلتيكو مدريد" وهوجو لوريس حارس توتنهام ومانويل نوير نجم بايرن ميونخ.

جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب

وأما بالنسبة للنجوم الصاعدين والشباب، فقد أعلنت الصحيفة الفرنسية عن 10 أسماء تتنافس على جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد في العالم.

ويتواجد على رأسهم كريم أديمي المنضم حديثًا لبوروسيا دورتموند وزميله الإنجليزي جود بيلينجهام، وينضم لهما بالمنافسة إدواردو كامافينجا نجم وسط ريال مدريد وجافي لاعب برشلونة.

ريان جرافنبرخ المنضم مؤخرًا لبايرن ميونخ يتواجد كذلك مع زميله الجديد جمال موسيالا، بالإضافة لنونو مينديش ظهير باريس سان جيرمان وجوسكو جفارديول مدافع لايبزيج وبوكايو ساكا لاعب آرسنال وفلوريان فيرتز لاعب ليفركوزن.

اللاعبة الأفضل في العالم

وبالنسبة لجائزة الكرة الذهبية للسيدات سنجد النيجيرية أسيسات أوشولا وأليكسيا بوتياس وأيتانا بونماتي"برشلونة"، ماري كاتوتو "باريس سان جيرمان"، ميلي برايت "تشيلسي"، ترينيتي رودمان "واشنطن سبيريت" وأدا هيجربيرج "ليون" بالإضافة لكل من ..

أليكساندرا بوب ولينا أوبيردورف "فولسفبورج"

فريدولينا رولفو "برشلونة"

ويندي رينارد وكاتارينا مارسايو "ليون"

أليكس مورجان "سان دييجو ويف"

بيث مييد وفيفيان ميدييما "آرسنال"

ويتنافس معهن أيضًا سام كير "تشيلسي"، كريستيان إندلر "ليون"، كاديدياتو دياني "باريس سان جيرمان"، لوسي برونز "مانشستر سيتي وبرشلونة"، سيلما باشا "ليون".