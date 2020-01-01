"الكراهية والإحراج"، الهزيمة التي جعلت فيرجسون يمنع لاعبيه من تبادل القمصان!

مر عقد من الزمان على أكثر الهزائم إحراجًا لفيرجسون، وبطل القصة يروي تفاصيل مثيرة منها

ربما لا تلمس حقيقة التنافس التاريخي والشرس بين مانشستر يونايتد وليدز يونايتد كونهما في درجتين مختلفتين للدوري منذ فترة طويلة ولا يلتقيان إلا نادرًا في مسابقات الكؤوس.

التنافس أكثر عمقًا من التنافس الكروي الطبيعي، فله جذور تاريخية عميقة تمتد للقرن الخامس عشر، حين اندلعت في إنجلترا ما تُسمي حرب الوردتين بين عائلة لانكاستر (الوردة الحمراء) وعائلة يورك (الوردة البيضاء) وخلقت عداوة استمرت حتى يومنا هذا بين المنطقتين.

ومنذ عام 1961، يتخذ مانشستر يونايتد وليدز يونايتد من اللونين الأحمر والأبيض زيًا لهما على الترتيبن ناهيك أن مدينتي مانشستر وليدز تتنافسان بشدة خلال الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهي المنافسة التي ظلت مستمرة حتى الآن.

ورغم أن المواجهات كانت قليلة بين الفريقين منذ هبوط ليدز 2004، إلا أن ليدز كان بطل أكثر هزيمة مُحرجة في تاريخ أليكس فيرجسون قبل عقد من الزمان.

كان ليدز يلعب في الدرجة الثانية الإنجليزية (المستوى الثالث في الترتيب)، عندما زار ملعب أولد ترافورد في يناير 2010 لمواجهة مانشستر يونايتد، حامل اللقب، في الدور الثالث لمسابقة كأس إنجلترا.

مع هذا الفارق المهول بين الفريقين، لكن حدثت الفاجعة لفيرجسون ولاعبيه، عندما صنع ليدز الحدث محققًا انتصارًا تاريخيًا بهدف جيرمن بيكفورد، الذي سيطر على تمريرة جوني هوسون التي مرت فوق دفاع مانشستر يونايتد وسدد كرة سكنت مرمى توماس كوتشاك.

كانت هذه أول مرة يخرج فيها مانشستر يونايتد من هذا الدور في البطولة منذ أن خسر أمام بورنموث فريق الدرجة الثالثة عام 1984، وأول مرة يخسر فيها اليونايتد تحت فيرجسون في الدور الثالث من الكأس وهو الدور الذي تبدأ فيه الفرق الكبرى في خوض مباريات البطولة.

ولا تفارق الابتسامة محيا بيكفورد، بطل تلك اللحظة التاريخية، وبالمناسبة فوالده هو مشجع لمانشستر يونايتد، وذلك عندما يعود بالذاكرة لرد فعل فيرجسون عقب تلك الهزيمة المُحرجة على أرضه وبين أنصاره

وقال بيكفورد في حديث له مع صحيفة الديلي ميل وهو يجلس في مقهى على بعد دقائق من الملعب الذي شهد أفضل لحظاته "بعد المباراة حاول عدد من لاعبي ليدز ممن ينتمون لعائلات تشجع مانشستر يونايتد الحصول على قمصان لاعبي مانشستر يونايتد، لكن فيرجسون كان حازمًا بقراره بأنه "تحت أي ظرف لا يمكن أن تمنحونهم اي من قمصانك".

وجاءت الخسارة رغم استعانة فيرجسون بنجميه واين روني والبلغاري ديميتار برباتوف مانشستر يونايتد في خط الهجوم ومشاركتهم منذ بداية اللقاء.

وأضطر فيرجسون للدفع بالمزيد من الكبار من عينة الويلزي ريان جيجز ولويس فالنسيا ومايكل أوين لكنهم فشلوا في تغيير النتيجة التي أسعدت تسعة آلاف مشجع لليدز.

ويتذكر بيكفورد، الأجواء التي صنعها جمهور ليدز الضئيل ممن حضر "خرجنا من النفق وكانت هتافات الـ9000 من مشجعي ليدز مسموعة أكثر من هتافات جمهور اليونايتد".

الحكم احتسب خمس دقائق كوقت بدل ضائع والتي نجح ليدز بتجاوزها وإيصال المباراة لنهايتها، وقال بيكفورد "نجحت بكسب خطأ وضربة حرة في دائرة منتصف الميدان وارتفع هتاف الجمهور وكان الحكم أطلق صافرة النهاية عندما احتسب لي ذاك الخطأ".

يستعد ليدز لرحلة كبيرة أخرى هذه المرة إلى شمال العاصمة لندن لخوض مباراة أمام آرسنال، لكنه هذه المرة أقوى من 2010 عندما صنع هذا الحدث التاريخي، حيث يعتلي ترتيب دوري الدرجة الأولى مع المدرب الأرجنتيني الخبير مارسيلو بيلسا، الذي يأمل في مصير جيد في نهاية المشوار وليس كالموسم السابق، وعندما تتحقق العودة المنتظرة لليدز ستلمسون بأنفسكم حقيقة التنافس بينه وبين اليونايتد.