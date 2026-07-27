بعد أسبوع واحد من المباراة النهائية لكأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، شن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، هجوماً لافتاً على منتقديه.

وفي منشور مكون من 15 جزءاً عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، اتهم رئيس المنظومة الكروية العالمية الصحفيين والمراقبين، من بين أمور أخرى، بـ "نشر الكراهية والشائعات الكاذبة".

وتابع السويسري البالغ من العمر 56 عاماً: "بينما تختبئون أنتم، نجوب نحن شوارع كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ونتحدث مع المشجعين، ونتواصل مع الناس ونضمن سلامة الجميع. بينما تسعون أنتم للتقسيم، نحن نوّحد. لقد اجتمع الناس معاً كعائلات، كمشجعين، وككيان واحد".

وكانت هناك انتقادات قد وُجهت قبل وأثناء بطولة كأس العالم، خاصة فيما يتعلق بقواعد الدخول وتأشيرات السفر: على سبيل المثال، لم يُسمح للحكم الصومالي عمر أرتان بدخول الولايات المتحدة، كما تم تقييد حرية حركة المنتخب الإيراني، مما اضطره لإقامة معسكره في المكسيك بدلاً من الولايات المتحدة كما كان مخططاً له في الأصل. بالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير تفيد بعدم تمكن مشجعين من دول مثل كوت ديفوار من دخول الأراضي الأمريكية.

إنفانتينو محصن ضد الانتقادات: "كل الحب للجميع"

لكن إنفانتينو بدا في بيانه، الذي نُشر أيضاً على الموقع الرسمي للفيفا، محصناً ضد أي إشارات إلى وجود أزمات محتملة، حيث كتب: "استمتع سبعة ملايين شخص من أكثر من 200 دولة بالبطولة في 16 مدينة وملعباً رائعاً: صفر حوادث، صفر أعمال عدائية، صفر عنف، فقط الفرح والعواطف والسعادة والوحدة والتكاتف". وأضاف أن الجميع كانوا "في أمان واطمئنان وسعادة".

وادعى إنفانتينو أن كأس العالم "احتفلت بالبشرية بأفضل طريقة ممكنة". كما دافع عن نفسه ضد الانتقادات الموجهة لبعض قرارات الحكام، مشيراً إلى أن القرارات المثيرة للجدل تعتبر "أمراً يومياً معتاداً" في أكبر الدوريات العالمية.

ووجه إنفانتينو نصيحة لمنتقديه قائلاً: "يرجى أخذ لحظة من وقتكم للتفكير، أو التأمل، أو الصلاة، أو مشاهدة مباراة كرة قدم والنظر بتمعن إلى الوجوه والعيون والمشاعر". واختتم السويسري ذو الأصول الإيطالية رسالته بكلمات: "كل الحب للجميع".