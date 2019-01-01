الكاميرون تطلب مساعدة إيتو قبل أمم أفريقيا

مشكلة كل بطولة كبرى تتكرر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية أن لاعبي المنتخب الكاميروني يرفضون المشاركة في أمم أفريقيا 2019 في مصر، وأن تم طلب وساطة النجم صامويل إيتو لحل الأزمة.

وسبق ومرت بعثة الكاميرون بمشاكل مشابهة قبل نهائيات كأس العالم 2014 بسبب عدم دفع الأموال المستحقة من قبل الاتحاد للاعبين.

وأكدت "لاجازيتا" أن اللاعبين يرفضون لعب اللقاء الافتتاحي أمام غينيا بيساو بسبب مطالبتهم بصرف الحوافز المتعلق بالمشاركة، والبالغ مجموعها 30 مليون يورو.

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بعد تقديمه كمدرب ليوفنتوس ساري يتحدث عن تجربة تدريب تشيلسي 🗣️ pic.twitter.com/ATpYt36hAf — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

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وأفاد التقرير أن مدرب الفريق كلارينس سيدورف اتصل بالنجم صامويل إيتو وطالبه بالتوسط لحل الأزمة بين اللاعبين والاتحاد.

وأكد رئيس الاتحاد الكاميروني أن الأمر يهدد مشاركة الفريق في البطولة بسبب القواعد التي تنص على تواجد الفرق بالبلد المستضيف قبل اللقاء الأول بخمسة أيام على الأقل.

وتنطلق البطولة مساء اليوم، الجمعة، باللقاء الافتتاحي بين مصر وزيمبابوي، الفريق الأخير الذي مرت بعثته بمشكلة شبيهة بما يحدث في الكاميرون