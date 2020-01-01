الكاف يكشف .. قطر والإمارات في الصورة بشأن دوري أبطال إفريقيا

مباريات دوري أبطال إفريقيا إلى أين؟

كشفت تقارير صحفية، تطورات موقف مباريات دوري أبطال إفريقيا، بعد اعتذار الكاميرون عن عدم استضافة المنافسات.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والنهائي في الكاميرون.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لموقع "في الجول" المصري، إن قطر في حساباتهم من الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية.

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وأضاف المصدر أن قطر بالنسبة للكاف مثلها مثل جميع الدول المقدمة طلب لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا في الفترة المقبلة.

وأتم قائلًا: "مصر والمغرب وتونس بجانب الإمارات تحدثوا من أجل استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا، ولكن حتى الآن لم يتم حسم الأمر".

4 أندية عربية تتنافس على لقب دوري أبطال إفريقيا، الزمالك في مواجهة الرجاء المغربي، والأهلي ضد الوداد في منافسة قوية.