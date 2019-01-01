الكاف يكشف توقيت افتتاح كأس الأمم الإفريقية للشباب

كأس الأمم الإفريقية للشباب المؤهلة لأولمبياد طوكيو

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019 للشباب، المقرر إقامتها في مصر الشهر المقبل.

وتنطلق البطولة يوم 8 نوفمبر المقبل، حتى يوم 22 من نفس الشهر، بمشاركة 8 منتخبات إفريقية، بتواجد منتخب عربي وحيد وهو مصر.

وقرر كاف انطلاق حفل الافتتاح يوم 8 نوفمبر في تمام السابعة مساءً، في ستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة مصر ومالي في المجموعة الأولى.

وتنطلق مباراة الكاميرون وغانا في نفس اليوم في تمام العاشرة مساءً من نفس اليوم، عقب لقاء مصر ومالي ضمن منافسات نفس المجموعة.

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ويتواجد منتخب مصر مستضيف البطولة في المجموعة الأولى بجوار كلًا من منتخبات غانا والكاميرون ومالي حيث تعتبر مجموعة الموت.

بينما تضم المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب 2019، كلًا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.