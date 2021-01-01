الكاف يعلن مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022

هل يتمكن منتخب مصر من التواجد بالمونديال للمرة الثانية على التوالي؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، حيث يقام دور المجموعات خلال 4 أشهر فقط بسبب التأجيلات التي أتت عقب تفشي فيروس كورونا.

منتخب مصر يسعى للتواجد في منافسات كأس العالم المقبل 2022 بقطر، للتواجد بالبطولة للمرة الثانية على التوالي بعد المشاركة في مونديال روسيا 2018.

وكشف الاتحاد الإفريقي على مباريات منتخب مصر في دور المجموعات خلال التصفيات المؤهلة للمونديال، حيث ستكون أولى المباريات أمام أنجولا بالقاهرة أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو المقبل.

الجولة الثانية أمام الجابون خارج الأرض، أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو المقبل، على أن تكون مباراتي مصر وليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر على أن يكون اللقاء الثاني أحد أيام 5 أو 6 أو 7 من نفس الشهر.

ويخرج منتخب مصر لمواجهة أنجولا أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر في الجولة الخامسة، ويختتم منتخب الفراعنة مبارياته أمام الجابون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر.

ويتأهل من هذه المرحلة 10 منتخبات وهم أصحاب الصدارة في كل مجموعة، على أن تقام قرعة لـ5 مباريات في مواجهات مباشرة، والفائز يتأهل لمونديال قطر.