الكاف يعلن طاقمي حكام مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر

منتخب مصر يستعد لمنافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقمي مباراة مصر أمام كلًا من كينيا وجزر القمر ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

منتخب مصر يواجه كينيا يوم 14 من نوفمبر الجاري على أرضه في الجولة الأولى بينما، يخرج يوم 18 من نفس الشهر لمواجهة جزر القمر.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مدربه الجديد حسام البدري بالفوز بأول 6 نقاط في مشوارهم بالتصفيات من أجل عدم ترك أي فرصة لإهدار نقاطًا مبكرًا.

وأسندت لجنة الحكام في الكاف تحكيم مباراة مصر وكينيا المقرر لها يوم 14 في برج العرب، للكاميروني أليوم ألومي الذي يعد بين الأبرز في القارة السمراء حاليًا.

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بينما عينت اللجنة الحكم الإيفواري بيانفينو سينكو حكمًا لمباراة جزر القمر ومصر، خارج أراضي الفراعنة يوم 18 من نوفمبر الجاري بالجولة الثانية من التصفيات.

وكان حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، قد قاد الفراعنة في أول مباراة لهم أمام بوتسوانا، وديًا وحقق الفوز بهدف دون رد.