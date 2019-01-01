الكاف يعلن حكام مباراتي الأهلي والإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا

انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا منتصف الشهر الجاري

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن طاقم حكام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها منتصف الشهر الجاري.

ويشارك من مصر كلًا من الأهلي والإسماعيلي، حيث سيواجه الأول نظيره فيتا كلوب والثاني أمام مازيمبي الكونغولي.

ويدير صادق السالمي، الحكم التونسي، لقاء الأهلي وفيتا كلوب ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وتضم المجموعة الرابعة كلًا من الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري.

وأسند الكاف مواجهة الإسماعيلي ومازيمبي إلى طاقم حكام مغربي بقيادة الدولي رضوان جيد، والمقرر لها يوم 12 يناير الجاري.

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ويلعب الإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا ضمن فرق المجموعة الثانية بجوار كلًا من مازيمبي الكونغولي والإفريقي التونسي وشباب قسطنطينة الجزائري.