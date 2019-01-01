الكاف يصدر بيانًا رسميًا بشأن أزمته مع لاجاردير الفرنسية

أزمة الكاف ولاجاردير مستمرة

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا يحسم فيه الأزمة مع شركة لاجاردير الفرنسية التي شهدتها الأيام الأخيرة بشأن البث.

وكان "كاف" قد أعلن فى نوفمبر الماضى فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير تنفيذًا لحكم إحدى المحاكم المصرية لوجود مخالفات فى التعاقد الممتد بين الطرفين حتى عام 2028 بقيمة مليار دولار أمريكى.

وجاء بيان كاف ليؤيد قرار غرفة التجارة الدولية رفضت خلاله الاستئناف المقدم من الشركة الفرنسية التي تمتلك حقوق بث بطولات الكاف.

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ونشر الكاف بيانا أكد خلاله أن غرفة التجارة الدولية أيدت قرار الاتحاد الأفريقى بإلغاء التعاقد وألزمت لاجاردير بدفع الرسوم الإدارية البالغة 60 ألف يورو.

الاتحاد الأفريقى أكد التزامه تجاه الجماهير والشركات الرعاية بتقديم مناخ صحى للمسابقات التى ينظمها بدعم من الفيفا.