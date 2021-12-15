الكارثة أكبر من المتوقع .. أزمة فيروس كورونا تتفاقم في مانشستر يونايتد

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي معاناته مع انتشار فيروس كورونا، في ظل الارتفاع الكبير لعدد الحالات الإيجابية للإصابة في "الشياطين الحمر".

وكان من المتوقع أن عدد حالات الإصابة في مانشستر يونايتد قليل ويمكن السيطرة عليه بعد إغلاق مركز تدريبات "كارينجتون" يوم الإثنين.

مانشستر يونايتد يواصل محادثاته المستمرة مع رابطة الدوري الإنجليزي، بعد تأجيل مباراة الفريق أمام برينتفورد، والتي كانت مقررة يوم الثلاثاء، ويمكن أيضًا إلغاء مباراة برايتون المقررة يوم السبت المقبل.

صحيفة "ذا تيليجراف" الإنجليزية تؤكد أن عدد الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا في صفوف مانشستر يونايتد قد وصل إلى 19 حالة.

وتشير المصادر إلى أنه ليس من المتوقع أن يتحسن الوضع داخل مانشستر يونايتد بحلول الوقت لمواجهة برايتون.

وأعاد مانشستر يونايتد فتح مركز تدريبات كارينجتون صباح الأربعاء، وحضر 17 لاعبًا فقط من الفريق الأول إلى مقر "الشياطين الحمر"، حسب تأكيد صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز".

وخضع اللاعبون الذين توجهوا إلى تدريبات مانشستر يونايتد لاختبارات "PCR" الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا في سياراتهم، قبل إعطائهم الضوء الأخضر لدخول ساحة التدريبات إذا كانت الاختبارات سلبية.

وتدرب بعض أفراد المجموعة تحت قيادة رالف رانجنيك، بينما واصل البعض الآخر العمل على إعادة التأهيل من الإصابات.

ويتواصل مانشستر يونايتد حاليًا مع رابطة الدوري الإنجليزي بشكل مستمر لإطلاعهم على الوضع، لكن لا يوجد أي مؤشرات على أن يكون اللاعبين المتأثرين بالإصابة بفيروس كورونا متاحين قبل مباراة برايتون.

اقرأ أيضًا

ذنب طارق حامد ونهاية لا يستحقها .. ردود أفعال هدف السولية القاتل في مصر

أسطورة مظلومة ومن الأعظم في التاريخ .. ردود الأفعال على اعتزال أجويرو

مرة أخرى.. تفشي كورونا يتسبب في تأجيل مباراة جديدة بالدوري الإنجليزي

