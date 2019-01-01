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الكأس الذهبية | كوستاريكا وهايتي يتأهلان إلى ربع النهائي

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Getty Images
ملامح الدور التالي تبدأ في الظهور
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

حققتا كوستاريكا وهايتي الانتصار الثاني لكل منهما في دوري المجموعات للكأس الذهبية على حساب بيرمودا ونيكاراجوا، ليضمنا الصعود سوياً لربع النهائي.

وانتصرت كوستاريكا على ملعب "تويوتا" فجر الجمعة بنتيجة هدفين مقابل واحد على بيرمودا لتصل للنقطة السادسة بالمجموعة الثانية للمسابقة.


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وضمن منافسات نفس المجموعة، انتصرت هايتي على نيكاراجوا بهدفين مقابل لا شيء، لتصل هي الأخرى لنفس الرصيد من النقاط وتضمن العبور لربع النهائي أيضاً.

وتتواجه هايتي مع كوستاريكا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بالجولة الأخيرة في لقاء سيحدد المتصدر، بينما تلعب نيكاراجوا وبيرمودا بنفس اليوم.

ويُلعب فجر السبت لقاءين ضمن المجموعة الثالثة، إذ تتواجه جامايكا مع السلفادور، وتلعب هندوراس مع كوراساو.

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