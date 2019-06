الكأس الذهبية | بوليسيتش يتألق ويقود الولايات المتحدة لاكتساح ترينداد

عبر المنتخب الأمريكي لربع نهائي الكأس الذهبية بعد انتصاره الكاسح فجر الأحد على ترينداد وتوباجو بسداسية نظيفة.

نجم اللقاء كان لاعب تشيلسي الجديد كريستيان بوليستش الذي سجل هدفاً وصنع آخرين، كما سجل جياسي زارديس ثنائية.

