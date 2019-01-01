الكأس الذهبية | بوليسيتش يتألق ويقود الولايات المتحدة لاكتساح ترينداد

وبنما تسحق جوايانا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عبر المنتخب الأمريكي لربع نهائي الكأس الذهبية بعد انتصاره الكاسح فجر الأحد على ترينداد وتوباجو بسداسية نظيفة.

نجم اللقاء كان لاعب تشيلسي الجديد كريستيان بوليستش الذي سجل هدفاً وصنع آخرين، كما سجل جياسي زارديس ثنائية.

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وفي إطار نفس المجموعة الرابعة، فازت بنما بأربعة أهداف مقابل هدفين على جوايانا لتضمن هي الأخرى عبورها لربع النهائي.

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🔵🔴 أتلتيكو مدريد سيضع شرطًا جزائيًا في عقد جواو فيليكس يصل قيمته إلى 350 مليون يورو.



هل سنرى فريق يكسر عقد الجوهرة البرتغالية في المستقبل؟💰 pic.twitter.com/h6pMx5J1ul — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

الانتصار رفع رصيد الولايات المتحدة وبنما إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، بينما تذيلت ترينداد وجوايانا الترتيب دون نقاط.

ويتقابل المتصدران في الجولة الأخيرة لفك الشراكة على القمة ضمن المجموعة الرابعة لمنافسات الكأس الذهبية.