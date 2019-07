الكأس الذهبية | الأمطار توقف مباراة أمريكا وجاميكا ساعتين

توقفت مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وجاميكا في نصف نهائي بطولة الكونكاكاف بسبب العوامل الجوية.

المباراة تعرضت للتأجيل بعد أن تقدم المنتخب الأمريكي بهدف نظيف وعقب مرور 16 دقيقة فقط.

ورغم أنّ الأجواء كانت جيدة في ملعب نيسان بمدينة ناشفيل الأمريكية، إلا أنّ الأمطار هطلت بغزارة مع رعد وبرق مما دفع اللجنة المنظمة لتأجيل المباراة.

The game was stopped for a lightning delay ⚡️ at the 15th minute#JAMvUSA #ThisIsOurs pic.twitter.com/ZYlhDShP2o