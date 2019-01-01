الكأس الذهبية | الأمطار توقف مباراة أمريكا وجاميكا ساعتين

تعرف على الأزمة التي حدثت في مباراة أمريكا وجاميكا في الكأس الذهبية

توقفت مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وجاميكا في نصف نهائي بطولة الكونكاكاف بسبب العوامل الجوية.

المباراة تعرضت للتأجيل بعد أن تقدم المنتخب الأمريكي بهدف نظيف وعقب مرور 16 دقيقة فقط.

ورغم أنّ الأجواء كانت جيدة في ملعب نيسان بمدينة ناشفيل الأمريكية، إلا أنّ الأمطار هطلت بغزارة مع رعد وبرق مما دفع اللجنة المنظمة لتأجيل المباراة.

The game was stopped for a lightning delay ⚡️ at the 15th minute#JAMvUSA #ThisIsOurs pic.twitter.com/ZYlhDShP2o — Gold 2019 (@GoldCup) July 4, 2019

وسوف يواجه المنتصر من المباراة نظيره المكسيكي يوم الأحد المقبل في النهائي بمدينة شيكاجو.

وبعد هدوء الظروف المناخية قرر الحكم عودة المباراة بعد ساعتين من التوقف.

جدير بالذكر أنّ الولايات المتحدة الأمريكية حققت البطولة في عام 2017 بعد التغلب على جاميكا في النهائي ولديها 6 بطولات في رصيدها، بينما تمتلك المكسيك 10 ألقاب كأكثر من توج بالكأس الذهبية.