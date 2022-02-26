القيمة السوقية لديربي الأهلي والاتحاد .. تراجع مخيف منذ 2018-2019

القيمة السوقية للاعبين والأندية والمباريات والبطولات واحد من المعايير المهمة في تقييم القوة والجودة، وقد شهد الدوري السعودي تحسنًا ملفتًا في قيمته السوقية خلال السنوات الأخيرة، لكن هذا لم يحدث لمواجهة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد.

الاتحاد يحل ضيفًا على الأهلي مساء اليوم في استاد الأمير عبد الله الفيصل ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وهي مباراة ستُسجل تراجعًا مخيفًا في القيمة السوقية للديربي مقارنة بموسم 2018-2019.

اقرأ أيضًا | الاتحاد للجميع: لست في خطر .. أنا الخطر نفسه!

القيمة السوقية، حسب موقع ترانسفيرماركت، لديربي جدة اليوم تبلغ 58.98 مليون يورو، بواقع 32.48 مليون للاتحاد و26.50 مليون للأهلي، وهي بذلك تُواصل التراجع الذي بدأ بعد مواجهة الفريق في إياب موسم 2018-2019.

تلك المواجهة شهدت القيمة السوقية الأعلى للديربي، بقيمة 99.71 مليون يورو، فيما تراجعت في موسم 2019-2020 إلى 82.38 مليون يورو، وتواصل التراجع في الموسم الماضي إلى 76.3 مليون يورو.

وبالنظر إلى الفريقين، نجد أن الأهلي هو المسؤول الأول عن تراجع القيمة السوقية لديربي جدة بتلك الصورة المخيفة، النصف تقريبًا، حيث تراجعت قيمته السوقية على مدار المواسم الثلاثة الأخيرة، إذ بلغت 59.68 مليون يورو في مارس 2019 ولا تتجاوز حاليًا الـ27 مليون يورو!

القيمة السوقية للاتحاد تراجعت كذلك عما كانت عليه في 2019، لكن ليس بتلك الدرجة الكبيرة، إذ لم يزد التراجع عن 8 ملايين يورو، فالقيمة السوقية للعميد كانت 40 مليون يورو تقريبًا في 2019، وتبلغ الآن 32.48 مليون.

ذلك التراجع الكبير في قيمة الديربي يُثير القلق من ازدياد الفجوة المالية بين فريقي جدة وقطبي الرياض، الهلال والنصر، حيث تبلغ القيمة السوقية لديربي الرياض حاليًا 116 مليون يورو تقريبًا، أي ما يزيد بالضعف عن قمة الأهلي والاتحاد.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النصر، فيما يتواجد الأهلي تاسعًا بـ25 نقطة، وتتبقى مباراة مؤجلة للعميد ستُلعب في مارس القادم أمام الهلال.