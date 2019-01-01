القيعي: حل أزمة معاري الجونة في يد اتحاد الكرة

القيعي يعلق على إمكانية لعب معاري الجونة ضد الأهلي في مباراة الدوري

أكد عدلي القيعي، مدير التسويق في الأهلي، أنّ قرار مشاركة معارين الفريق في صفوف الجونة بمباراة الدوري في يد اتحاد الكرة.

الأهلي أعار أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وإسلام جابر لصفوف الجونة في يناير الماضي.

ويوجد بند في عقد الخماسي يمنع كل لاعب من خوض أي مباراة ضد الأهلي كما يفعل ريال مدريد مع لاعبيه المعارين.

وقال القيعي في تصريحات لقناة الأهلي: "لم نكن نرغب في وضع هذا البند ولكننا فعلنا ذلك اسوة بباقي الأندية. لقد تعاونا ماديًا مع الجونة".

أبرز ردود الفعل على رحيل تركي آل الشيخ عن مصر 👀👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019

وتابع: "ليس من العدل أن يضم فريق 10 أو 15 لاعب ويتم إعارتهم وحرمانهم من اللعب ضد فريقهم الأصلي، ولكن بما إن هناك من يفعل ذلك فلما لا يقوم الأهلي بذلك".

جدير بالذكر أنّ الزمالك وضع البند ذاته للاعبيه المعاريين في صفوف الاتحاد السكندري ولم يلعبوا أمامه في مباراة الدوري.

واختتم: "أتمنى من الاتحاد المصري أن يتدخل ويصدر قرارًا إما بإلغاء هذا البند لجميع الأندية أو جعله قانونًا في الدوري وبالتالي تحل المشكلة بصورة نهائية".

وكان الجونة قد أوقف فريق بيراميدز وانتصر بهدفين لهدف ضمن منافسات الدوري المصري.