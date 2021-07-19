ما هي القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد طوكيو 2021، والتي ستنطلق يوم الخميس 22 يوليو 2021 في اليابان

عاد المنتخب السعودي للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد غياب استمر مدة طويلة.

تأجلت أولمبياد طوكيو عامًا كاملاً بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وكان الأدعى لتأجيلها هو إقامتها في اليابان القريبة من الصين منشأ الوباء، والتي كانت أولى الدول تأثرًا بالجائحة.

أوقعت قرعة أولمبياد طوكيو 2021 المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة القوية، حيث تضم كلاً من ألمانيا والبرازيل وكوت ديفوار.

سيبدأ المنتخب السعودي مبارياته بالمواجهة الأسهل ضد منتخب كوت ديفوار، ثم سيواجه منتخب ألمانيا ومنتخب البرازيل تواليًا.

جدول مباريات ومجموعة المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد طوكيو 2021

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباريات المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد طوكيو 2021؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات أولمبياد طوكيو 2021 حصريًا في الشرق الأوسط والوطن العربي، وستذاع مباريات المنتخب الأولمبي السعودي عبر شاشتها.

القناة الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في الأولمبياد ستكون في الغالب هي beIN SPORTS HD 7.

المباراة القنوات الناقلة مباريات المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو beIN SPORTS HD 7

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباريات السعودية في أولمبياد طوكيو؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة السابعة الناقلة لمباريات المنتخب السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.