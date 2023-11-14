ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد باكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد باكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر متابعو الكرة العربية بشغف بدء تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تُعد من أقوى التصفيات نظراً لكثرة المنتخبات في القارة الأكبر على الإطلاق في الكرة الأرضية.

وبالطبع يُعد المنتخب السعودي ضمن المنتخبات القوية والمهمة في القارة الصفراء، ويمني جماهير الأخضر النفس بعبور التصفيات والتأهل للمونديال عن طريق تسيد المجموعة السابعة بعيداً عن الدخول في حسابات أخرى ومراحل تنافسية جديدة للتأهل.

قدم الصقور الخضر أداءً غير مرض لجماهيره في المباريات الودية الأخيرة، ولكن كعادة الكبار لا يمكن الحكم عليها من المباريات الودية، ويسعى الأخضر لتصدر مجموعته منذ البداية في المجموعة التي تضم المنتخب الباكستاني، منتخب الأردن ومنتخب طاجيكستان.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد باكستان في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد باكستان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب باكستان على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 على استاد عبدالله الدبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت مصر.

التاريخ الخميس 16 نوفمبر 2023 موعد المباراة 19:30 السعودية، 18:30 مصر الملعب استاد عبدالله الدبل القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد المنتخب السعودي ضد باكستان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضد باكستان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

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